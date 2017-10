"Sper ca Tudose să oprească aberaţia cu trecerea contribuţiilor sociale la angajat"

Victor Ponta:

"Sper ca Tudose să oprească aberația cu trecerea contribuțiilor sociale la angajat"

Fostul premier Victor Ponta și-a exprimat, ieri, speranța că prim-ministrul Mihai Tudose va renunța la ideea trecerii contribuțiilor sociale în sarcina angajaților, măsură pe care a catalogat-o ca pe „o aberație”.„A oprit aberația cu TVA split, a oprit aberația cu impozitul pe gospodărie, sper să oprească și aberația asta cu trecerea contribuțiilor la angajat. Că aici vorbim de fiecare angajat. O să vină angajații peste primar, să-l omoare: domnule, ce faci, ne iei contribuțiile? Păi nu vă iau eu, vă ia Dragnea cu Olguța. Sper să oprească și chestia asta”, a spus Victor Ponta.Referindu-se la Pro România, el a menționat că formațiunea politică se constituie ca o alternativă la PSD și PNL. Ponta a punctat faptul că liderii acesteia au experiență în ceea ce privește actul de guvernare, dar a precizat că Pro România nu este interesată să intre la guvernare, preferând să construiască un altfel de discurs politic până în anul 2020.„Trebuie să existe o alternativă la PSD și PNL. În acest moment nu există o alternativă la aceste două mari partide. Noi știm - conducând multe instituții publice o perioadă destul de lungă - eu, unul, sigur știu ce am făcut bine pe zona economică și socială, știu și ce am făcut greșit. Adică am învățat și din greșelile mele, la fel și Daniel Constantin, la fel, Sorin Cîmpeanu și ceilalți. Dacă PSD-ul continua să guverneze profesionist, nu era nevoie de Pro România. Din păcate, tare prost, groaznic a fost 2017 și e păcat, pentru că ce n-ai putut să faci în 2017 nu poți să faci în alt an”, a afirmat Victor Ponta, citat de Agerpres.