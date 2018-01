Nicu Fălcoi, de la USR:

"Sper că PNL ne va da semnăturile pentru a depune contestațiile pe Legile Justiției"

Ştire online publicată Luni, 15 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Senatorul USR Nicu Fălcoi a declarat, recent, că, în ultima perioadă, Opoziția a colaborat ceva mai bine decât înainte, pe legile Justiției, și speră ca, de la liberali, să primească cele patru semnături de care Uniunea are nevoie pentru a putea depune, la începutul săptămânii viitoare, contestațiile pe marginea acestor legi, la Curtea Constituțională.„În ultima perioadă, cred că Opoziția a colaborat puțin mai bine decât în restul anului și vom reuși să colaborăm din ce în ce mai bine. Avem de depus contestații la Curtea Constituțională pe legile Justiției, dar numărul parlamentarilor noștri nu ne permite să le depunem. Împreună cu colegii deputați ai PMP am adunat 46 de semnături, sper că PNL va decide să ne dea patru semnături ca să putem depune aceste contestații, chiar dacă și ei au depus câteva contestații pe aceeași speță”, a afirmat Nicu Fălcoi.El a subliniat că juriștii USR au lucrat, timp de o lună, pentru a depista suspiciunile de neconstituționalitate și au formulat contestațiile, care vor fi depuse la începutul săptămânii viitoare.„Din păcate, inclusiv parlamentari din Timiș au votat aceste legi. Mai mult decât atât, când eu am susținut că, în opinia mea, cea mai mare amenințare la adresa securității României în acest moment este corupția internă, deputatul ALDE Marian Cucșa afirma, într-o emisiune tv, că, pentru el, corupția nu reprezintă o amenințare la adresa securității statului”, a afirmat senatorul USR de Timiș, citat de Agerpres.