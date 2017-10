Sorina Tuşa, tânăra avocată plasată de Blaga la vârful PNL Constanţa

Sorina Tușa, tânăra avocată plasată de Blaga la vârful PNL Constanța

Apele s-au limpezit cât de cât în Organizația Județeană a PNL, ce vizează fostul PDL, după ce, vineri, copreședintele PNL, Vasile Blaga, a semnat decizia de numire a consilierului local municipal Sorina Tușa în funcția de copreședinte al PNL Constanța ca reprezentant al vechiului PDL. Decizia vine ca urmare a faptului că fostul copreședinte, senatorul Gigi Chiru, s-a suspendat din toate funcțiile pe care le avea în PNL până la soluționarea defi-nitivă a dosarului penal pe care-l are în instanță.Reamintim că, luna trecută, senatorul Gigi Chiru, fost pre-ședinte al PDL Constanța a fost condamnat la șase luni de închisoare cu suspendarea executării pedepsei deoarece ar fi oferit mită electorală, mai exact, bonuri valorice cu care alegătorii din 2012 ar fi putut să-și cumpere medicamente. Procesul se află în aceste momente în faza de recurs, iar senatorul Gigi Chiru speră să fie achitat.De profesie avocat, Sorina Tușa face parte din „aripa tânără” a fostului PDL, ea intrând în politică în anul 2007. Inițial, a activat la Organizația de Tineret, iar la alegerile locale din 2012 s-a aflat pe lista consilierilor propuși de PDL. În urma scrutinului, ea a câștigat un mandat de consilier în cadrul Consiliului Local Constanța fiind unul dintre aleșii vocali ce și-a manifestat de mai multe ori nemulțumirile cu privire la admi-nistrația locală.Sorina Tușa spune că desemnarea ei în funcția de copreședinte al PNL Constanța unde va face echipă cu celălalt co-președinte deputatul Gheorghe Dragomir a avut loc în urma unei evaluări făcute de conducerea de la București. „Nu am avut o discuție personală, directă, cu domnul Blaga. De la Organi-zația de la Constanța au fost trimise mai multe propuneri, printre ele aflându-mă și eu. Au fost făcute diverse evaluări, iar în urma acestora, domnul președinte Vasile Blaga a decis să mă desemneze pe mine în funcția de copreședinte interimar al PNL Constanța. Nu se vor face alegeri, este o funcție interimară deoarece, idealul ar fi ca președintele Gigi Chiru să se întoarcă pe funcție. Așadar, voi ocupa această funcție până la reve-nirea domnului Gigi Chiru pe funcție deoarece noi sperăm să-și rezolve problemele din justiție. Cred că poate fi vorba de câteva luni în care mă voi afla în această funcție interi-mară. Ținând cont că procesul se află în faza de recurs cred că lucrurile se vor mișca mai repede”, a declarat pentru „Cu-get Liber”, Sorina Tușa.În ceea ce privește relația cu celălalt copreședinte al PNL Constanța, deputatul Gheorghe Dragomir, Sorina Tușa a spus că există o bună colaborare, în interesul partidului. „Intenționez să abordez acest mandat cu multă seriozitate, în interesul partidului. Eu sunt un om de echipă și colaborez bine cu domnul Dragomir ca și cu ceilalți colegi. Ca și obiective mi-am propus ca, alături de ceilalți colegi, să terminăm procesul de fuziune la nivelul comitetelor locale interne”, a mai spus Sorina Tușa.În altă ordine de idei, întrebată dacă va fi inclusă în sondajul intern al partidului pentru desemnarea candidatului la Primăria Constanța, Sorina Tușa a spus că nu s-a gândit la așa ceva. „Nu m-am gândit și nici nu am luat în calcul o asemenea variantă. Este ceva ce ține de politica internă. Dacă vor exista colegi de-ai mei care să mă propună pentru asemenea funcție am să mă gân-desc. Dar personal, nu am luat în calcul o candidatură la Primăria Constanța”, a mai spus Sorina Tușa.