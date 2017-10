Sorin Oprescu şi-a depus candidatura pentru un nou mandat la Primăria Generală, susţinut de USL

2

jaf sdi distrugeri

individul sorin oprescu este pe langa inapoiat cuman si peceneg convins ,pe langa faptul ca distruge tot ce e in original in bucuresti ca locuri ,case ,este nu taranist ,ci cu manifestari puternic taranesti cum s-a vazut cu hala matache deci nu o calamitate ci o catastrofa sub forma unui cataclism de rau augur