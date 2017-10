Sorin Oprescu, despre candidatura la Preşedinţie

Sorin Oprescu, despre candidatura la Președinție

Primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, susține că au existat persoane din PSD care au cochetat cu ideea ca el să candideze la alegerile prezidențiale, edilul șef subliniind, însă, că el are planuri pe zece ani de zile pentru București.„Sunt primar general, am planuri nu pentru trei ani și jumătate, cât au mai rămas, ci pentru zece ani de zile. Vreau să-i văd pe oamenii ăștia că se simt și ei bine. Țin la orașul ăsta, după 18 ani de zile de promisiuni, de discuții”, a afirmat Oprescu, întrebat fiind despre o eventuală candidatură a sa la alegerile prezidențiale.El a subliniat că are în continuare prieteni în PSD care i-au sugerat să candideze, dar că el nu a lăsat ca discuțiile să continue pe subiectul respectiv.