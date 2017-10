Sorin Grindeanu: Sunt opt decese în Timiș din cauza nevaccinării

Sâmbătă, 20 Mai 2017

Premierul Sorin Grindeanu a declarat sâmbătă, la Timișoara, că în ultimul an s-au înregistrat opt decese în Timiș din cauza rujeolei, toate la copii nevaccinați, județul situându-se pe primul loc în țară în acest sens. ''Cele trei județe din vest, Timiș, Arad și Caraș Severin, însumează cât jumătate din toată țara, în această privință. Cauzele care au dus aici sunt diverse, nu cred că ne mai putem face că nu există. (...). Sper ca toată lumea să-și dea concursul să rezolvăm problema, înțeleg că nu mai este o situație de lipsă de vaccin în acest moment'', a spus Grindeanu. El a punctat că vor fi date legi care să așeze acest sistem pe coordonate care să-l facă predictibil, să se știe din timp câte doze de vaccin să se comande pe diverse categorii. Premierul a remarcat că acest lucru nu s-a mai făcut în ultimii ani și s-a intrat în situații de criză. În privința legii vaccinării, premierul a reiterat că, ''înainte de a obliga pe cineva să facă o acțiune de acest tip, statul trebuie să se asigure că are necesarul de vaccinuri". "Înainte de a amenda părinții că nu și-au vaccinat copiii, dacă va fi obligatorie vaccinarea, trebuie să asiguri vaccinurile. Noi suntem în situația în care nu avem începutul'', a explicat Grindeanu. El s-a referit și la ''libertatea de a alege'' dacă un părinte își vaccinează copilul sau refuză imunizarea, dar a adăugat că libertatea acestui părinte este limitată de încălcarea dreptului la libertatea altui părinte sau a unei comunități de a avea copii protejați împotriva unor boli. ''Eu mi-am vaccinat copiii, fără a fi obligat de cineva, și cred că am făcut foarte bine'', a spus premierul, potrivit Agerpres.ro. Sorin Grindeanu a precizat că majoritatea cazurilor de refuz al vaccinării se înregistrează în mediul urban. Prim-ministrul a venit la Timișoara pentru a vedea ritmul în care se lucrează la noul corp de clădire al Spitalului de Copii ''Louis Țurcanu'', pentru care Guvernul a alocat în ultimii ani 23 de milioane de lei, fiind cheltuiți sub 10 milioane și a cerut creșterea ritmului de execuție.