Sorin Grindeanu: "Marile proiecte de dezvoltare trebuie discutate la nivel regional"

SFÂRÂIACUL

Romania are ( in sfarsit ) guvernul ideal si premierul genial . Mai ganditor decat cel de la Hamangia ,Grindeanu are idei revolutionare in ceea ce priveste guvernarea . Pe el nu-l preocupa maruntisurile realizarii marilor proiecte ci doar " ideea " punandu-l in umbra pe Platon . Drept urmare , deducem din declaratiile de mai sus , in primul an de guvernare discutiile vor avea loc la la nivel regional . In al doilea an si in continuare ,la nivel judetean , orasenesc , de cartier si in sfarsit comunal . La sfarsitul mandatului ( daca-l va apuca ) poporul va constata cu satisfactie si mandrie patriotica faptul ca discutiile au fost benefice avand drept rezultat concret disparitia fondurilor repartizate pentru " marile proiecte ". Va rezulta , asa cum spune Ion Creanga , un " sfârâiac " . Ce este sfârâiacul ? Ne spune tot Creanga . Un taran s-a dus la fierarul satului cu o bucata de fier . Poți sa-mi faci o coasa ? Tiganul raspunde ca poate . Inroseste fierul , il bate si dupa un timp zice : nu va iesi o coasa . Atunci fa-mi barem o seceră . Nici secera n-a iesit si prin acelasi procedeu tehnic n-a reusit sa faca nici cutitul nici cuiul . Suparat taranul zice : chiar nu poti sa faci nimic ? Pot sa fa un sfaraiac a zis tiganul . Bine . Fierarul baga bucatica ramasa in foc si dupa ce-l inroseste il baga repede in butoiul cu apa si s-a auzit sfârâitul . Despre maretele planuri privind salarizarea primarilor si problemele sportului romanesc , cu alta ocazie .