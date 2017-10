Sorin Grindeanu: "Klaus Iohannis a spus că mai analizează câteva zile bugetul pe 2017"

Ştire online publicată Miercuri, 15 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Sorin Grindeanu a afirmat că nu împărtășește ”îngrijorarea” pe care a transmis-o președintele Klaus Iohannis cu privire bugetul de stat, precizând că au fost întâlniri publice între Guvern și Administrația Prezidențială pe buget și subliniid că acesta este ”un proiect ambițios și un proiect de buget care conține toate măsurile prinse în programul de guvernare”.”Am avut o discuție, cum am mai avut și în urmă cu aproximativ două sau trei săptămâni, înainte de a trimite proiectul de buget spre Parlament. De asemenea, a mai fost o discuție pe domeniile specifice în CSAT. Nu e un lucru care a venit de pe o zi pe alta. Noi ne-am menținut punctele de vedere de acum trei săptămâni, am venit cu acest proiect de buget în Parlament. În marea sa parte a rămas în aceeași formă ca și cea propusă de noi (…) Să fiu cât se poate de clar, nu ieri s-a văzut pentru prima oară bugetul. Au fost întâlniri publice între Guvern și Administrația Prezidențială acum vreo două sau trei săptămâni, apoi CSAT”, a declarat premierul Sorin Grindeanu, potrivit News.ro.El a precizat că, în plus, față ce ceea ce a fost făcut public, respectiv bugetul de stat, nu s-a discutat, însă a subliniat că nu împărtășește ”îngrijorarea” cu privire la buget pe care a transmis-o președintele Iohannis.”Îngrijorarea, pe care înțeleg că a transmis-o domnul președinte, eu nu o împărtășesc. E adevărat că este un proiect ambițios și un proiect de buget care conține toate măsurile pe care le avem prinse în programul de guvernare și e normal să fie așa. De asemenea, suntem ambițioși pe ceea ce înseamnă absorbția fondurilor europene, spre deosebire de anul trecut (…) În momentul când absorbția pe fonduri europene e zero, cum a fost anul trecut, dacă atragi și un milion de euro ești ambițios”, a spus premierul.”Iohannis a spus că mai analizează câteva zile”, a mai declarat Grindeanu, întrebat ce i-a spus președintele cu privire la buget.”Să știți că e nevoie să intrăm cât se poate de repede cu un buget aprobat. Nu doar noi ca și Guvern, ci toate instituțiile, administrațiile locale, județene. E un întreg lanț care depinde de aprobarea Legii bugetului. Și așa suntem întârziați ca și calendar pentru că a fost această desfășurare și a alegerilor și după aceea tot ce știți…”, a atras atenția șeful Executivului.În privința măsurilor care sunt afectate de întârzierile intrării în vigoare a Legii bugetului, premierul a precizat că este vorba de acelea care au impact economic direct.”Până la urmă e afectată toată administrația și toate instituțiile (…) Administrațiile locale și cele județene vor ajunge săși aprobe bugetul probabil în luna martie, dacă vorbil de Consilii județene și locale”, a arătat Grindeanu.În altă ordine de idei, premierul a ținut să anunțe că se lucrează la Legea prevenției, iar la Ministerul Muncii au început discuțiile pe Legea salarizării unice.”A început să lucreze Comisia pentru o lege așteptată de agenții economici și anume Legea prevenției. Sper ca în cel mai scurt timp să venim cu o propunere pe care să o discutăm cât se poate de transparent. Și tot în același registru, au început discuțiile la Ministerul Muncii pe Legea salarizării unice”, a punctat premierul.Președintele Klaus Iohannis a afirmat, luni, după întâlnirea cu premierul Sorin Grindeanu și cu ministrul Finanțelor, Viorel Ștefan, că bugetul aprobat de Parlament este "problematic" și "riscant", fiind "îngrijorat" de forma acestuia. El a spus că va lua o decizie în zilele următoare, dacă va promulga proiectul sau va cere reexaminarea lui."Mi s-a părut corect să cunosc opinia Guvernului, înainte de a lua o decizie pe promulgare sau retrimitere în Parlament. (...) Bugetul, la o primă analiză pe care am făcut-o, este unul problematic și riscant. Se prevăd venituri care, după părerea mea, sunt supraevaluate. Pe de altă parte, se prevăd cheltuieli foarte mari. Există riscul real să se depășească deficitul de 3%", a afirmat șeful statului.