Sorin Grindeanu, "în cărţi" pentru un post de ambasador

Sorin Grindeanu, "în cărți" pentru un post de ambasador

Premierul Mihai Tudose a declarat, zilele trecute, că fostului prim-ministru Sorin Grindeanu i-a fost propus un post de ambasador, spunând că a vorbit cu acesta și la nivel personal, și politic, într-o echipă de partid. El a mai spus că discuțiile cu fostul prim-ministru vor fi definitivate la începutul lunii septembrie și că numirea lui Grindeanu într-un astfel de post ar fi „un element util pentru țară”.La rândul lui, președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, întrebat fiind dacă și-ar dori ca Sorin Grindeanu să rămână în PSD, că „fostul premier a făcut o boacănă mare, care ne-ar fi putut costa foarte mult politic” și are nevoie de timp pentru a înțelege unde a greșit.„O să discutăm în Comitetul Executiv Național. Sorin a făcut o boacănă mare care ne-ar fi putut costa foarte mult politic. Voi discuta cu colegii mei. Sorin Grindeanu are neapărat nevoie de o perioadă pentru a metaboliza ce s-a întâmplat și pentru a înțelege unde a greșit. E un tânăr ca mulți alți tineri în care PSD a investit și cred că este recuperabil”, a declarat Liviu Dragnea. La rândul lui, fostul premier Sorin Grindeanu a afirmat că s-a întâlnit cu liderul PSD Liviu Dragnea în urmă cu câteva zile și au discutat despre ce s-a întâmplat în urmă cu câteva luni, precizând că nu a fost o discuție tensionată. Grindeanu a infirmat că i s-ar fi propus funcția de consul sau ambasador la Chișinău, așa cum s-a vehiculat.