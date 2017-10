Sorin Grindeanu: "Aş fi votat cu doua mâini Legea salarizării. Avem bani prevăzuţi în buget pentru creşterile din acest an"

Sorin Grindeanu: "Aș fi votat cu doua mâini Legea salarizării. Avem bani prevăzuți în buget pentru creșterile din acest an"

Ştire online publicată Vineri, 09 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Sorin Grindeanu a dezvăluit că România se află pe un drum bun, iar datele și cifrele confirmă că măsurile care s-au luat au produs efecte.În privința remanierii, care se tot discută de aproximativ două luni, Sorin Grindeanu consideră că "o remaniere făcută la televizor nu poate să pună decât o presiune inutilă pe tot cabinetul", potrivit Romania TV"E foarte bine că lucrurile încep să se clarifice în privința evaluării pe care o face coaliția de guvernare. Ne aflăm pe o direcție bună. Creșterile arată că măsurile luate își văd efectele", a declarat Sorin Grindeanu.„Ne aflăm pe o direcție bună. N-o spunem noi, ci Eurostat-ul”, a spus Grindeanu, amintind de faptul că România se află primul loc în UE la creștere economică.Premierul Sorin Grindeanu a punctat declarațiile liderului PSD în care spunea că discuțiile privind remanierea ar trebui să înceteze.„Domnul Dragnea a cerut public ca aceste discuții să înceteze. Aceste discuții privind remanierea pot să dăuneze imaginii Guvernului” a subliniat Grindeanu.Sorin Grindeanu a amintit că se vorbește de aproximativ două luni de remaniere, însă acest lucru nu poate pune decât o presiune inutilă pe tot cabinetul. Oricine ar dori să se alăture echipei de guvernare ar avea o incertitudine"."O remaniere făcută la televizor nu face decât să pună o presiune inutilă pe toți miniștrii și, mergând în jos, pe secretarii de stat, care sunt puși într-o situație de incertitudine și care nu mai sunt la fel de bine ascultați și nu pot să aplice măsurile. Oricine și-ar dori să se alăture echipei are o incertitudine", a declarat Sorin Grindeanu, potrivit România TV.Premierul a precizat că are propria sa analiză și s-a arătat mulțumit de efectele măsurilor luate de Guvern, care, susține acesta, au făcut din România țara cu cea mai mare creștere economică din Europa. Grindeanu a amintit că s-au creat peste 100.000 de locuri de muncă și valoarea exporturilor a atins nivelul record de 5,7 miliarde de euro, în urma politicilor implementate. El a vorbit, totodată, despre eliminarea celor 102 de taxe, creșterea salariului minim pe economie și debirocratizarea pe care Guvernul a început să o facă."Măsurile adoptate iată că își văd efectele, iar acest lucru este meritul unei echipe. Suntem pe direcția corectă, pe care ne-o dorim cu toții. Nu intru să dau replici. Mă bucur că domnul Dragnea a cerut ca astfel de discuții să înceteze, este un gest înțelept, pentru că discuțiile constante despre remaniere începeau să facă rău și Guvernului și partidului din care facem parte", a mai declarat premierul.Primul ministru a mai vorbit despre o declarație recentă a ministrului Muncii Lia-Olguța Vasilescu, care a anunțat că are la partid o demisie în alb, spunând că acest lucru este o dovadă de responsabilitate.Grindeanu a admis, totodată, că "Guvernul nu este unul perfect" și "oricând este loc de mai bine' în actul de guvernare."Pentru 2017 banii pentru creșterea salariilor sunt cuprinse în bugetul stabilit la începutul anului. Pentru anul viitor creșterile salariilor au un impact bugetar de 10 miliarde de lei pe care cred că economia o poate susține".Sorin Grindeanu a declarat ca ar fi votat Legea salarizarii in forma in care a fost adoptata cu doua maini, pentru ca face ordine si aseaza pe o piramida corecta tot sistemul bugetar. "Aș fi votat cu două mâini această lege", a declarat premierul. Cel mai important este ca anvelopa salariala să fie sustenabilă, iar anvelopa salarială pe 2018, de 76 de miliarde, este sustenabilă. Anvelopa salarială pe 2017 este la 65 de miliarde.