Sorin Greavu, candidatul independent la Primăria Constanţa, nu mai vrea să trăiască „într-un oraş comunist“

Sorin Greavu, candidatul independent la Primăria Constanța, nu mai vrea să trăiască „într-un oraș comunist“

Sorin Greavu, directorul general al Romned Port Operator, care a confirmat, la începutul lunii august, intenția sa de a candida pentru mandatul de primar al Constanței, nu a fost, potrivit declarațiilor sale, curtat de niciunul dintre partidele politice până la acest moment. Cu excepția unor discuții și întrebări pe care Greavu le-a catalogat drept „evazive”, nici PD-L, nici PNL nu s-au înghesuit să sprijine candidatura sa. Motivul? „Eu nu sunt politician, nici nu vreau să devin altul. Sunt un tip incomod pentru partide”, a explicat Greavu. Figură cunoscută datorită proceselor pe care le-a intentat autorităților locale pentru păstrarea dreptului de folosire a plajelor dobândite prin contract, Sorin Greavu este, până la acest moment, singurul care și-a anunțat dorința de a intra în cursa pentru Primăria Constanța. Fără a-și face remarcată prezența în apropierea politici-enilor de la malul mării și, totodată, fără a căuta să iasă în față prin declarații scan-daloase, Sorin Greavu a explicat că ceea ce îl moti-vează, de fapt, să candideze pentru șefia administrației publice locale este faptul că nu mai vrea să trăiască într-o republică. „Nu vreau să trăiesc într-o republică. Nu mai vreau asta. Nu mai vreau să trăiesc într-un oraș comunist. Pe lângă acest aspect ar mai fi, desigur, mai multe cauze: nu avem cana-lizări, nu avem in-frastructură, nu avem multe. Sunt lucruri pe care le trăim cu toții și consider că sunt atâtea de făcut”, a precizat el. În ceea ce privește, însă, un eventual sprijin din partea uneia dintre formațiunile politice în perspectiva viitoarelor alegeri pentru Primăria Constanța, directorul general al Romned Port Operator a menționat că nu ia în calcul o astfel de variantă și asta pentru că, așa cum a admis, este „un tip incomod pentru partide”. „Sigur că, din partea mea, aș prefera să mă sprijine toți. Dar eu nu-mi doresc, repet, să devin politician. Iar din acest punct de vedere nu vreau să mint sau să induc în eroare. Nu sunt făcut să fiu politician și pentru că eu nu văd lucrurile în nuanțe, ci doar în alb și negru, am devenit incomod. Clar nu pot să fiu iubit de vreun partid”, a explicat cel care, la viitorul scrutin pentru alegerea edilului-șef, s-ar putea „lupta” cu Radu Mazăre. În aceeași ordine de idei, Sorin Greavu a mărturisit și că, în opinia sa, o candidatură independentă nu va re-prezenta, în mod obligatoriu, o problemă. „Nu am spus că va fi ușor. Dar mie nu-mi plac lucrurile ușoare, care sunt ușor de obținut. Și asta pentru că nu știi să le apreciezi”, a completat Sorin Greavu.