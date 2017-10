Sorin Greavu, candidat la Primărie împotriva echipei Mazăre, nu mai vrea o Constanţă ca un bloc imens de beton

Sorin Greavu, candidat la Primărie împotriva echipei Mazăre, nu mai vrea o Constanță ca un bloc imens de beton

Sorin Greavu, administratorul Romned Port Operator, și-a anunțat, în luna august a anului trecut, intenția de a candida, din poziția de independent, la Primăria Constanța. Se caracterizează drept un „tip incomod”, cu puțini prieteni și fără gașcă, care nu vrea să devină politician și care nu s-ar lăsa filmat intrând într-o cadă de dragul notorietății. Cuget Liber: Cine este Sorin Greavu? Cum se prezintă el constănțenilor? Sorin Greavu: Cine e Sorin Greavu e mai puțin important. C.L.: Vă contrazic. Este important. S.G.: De obicei, oamenii se iau după fapte și nu după descrierea mea personală. O descriere reală reiese din ceea ce a făcut un individ până la un moment anume. Sunt un om de afaceri, mă număr printre principalii operatori din Portul Con-stanța, sunt economist de profesie. C.L.: Ce vă determină să intrați în cursa pentru Primăria Constanța în calitate de candidat independent? S.G.: Îmi doresc să schimb ceva în Constanța. M-am născut aici și cred că îi sunt dator orașului cu asta. Îi sunt dator să încerc să fac ceva pentru a ieși din conul de umbră în care suntem. În ultimii zece ani, orașul Constanța nu s-a dezvoltat. De fapt, el a rămas în același stadiu ca acum 20 de ani. Infrastructura economică a Constanței s-a diminuat. Nu avem industrie mică, laterală, pe lângă oraș, iar sursele de supraviețuire nu pot să stea doar într-un sezon estival de trei luni. C.L.: Sunteți de părere că orașul nu s-a dezvoltat de ani de zile. Dar despre Zona Pe-ninsulară, unul dintre cele mai sensibile subiecte pentru con-stănțeni, zonă care, acum, are enorm de suferit, ce spuneți? S.G.: Eu m-am născut și am copilărit în Zona Peninsulară. Această zonă a Constanței n-a fost lăsată de izbeliște, ci a fost efectiv lăsată să se autodistrugă. C.L.: Ce reproșați actualei administrații locale? S.G.: Dezinteres total. C.L.: Și dincolo de asta? S.G.: Dincolo de asta ce i-aș mai putea reproșa?!? Ce vreau să spun, de fapt, este că în toată Europa orașele vechi au profitat de istoria lor. N-au încercat să se transforme în niște orașe tropicale, pentru că nimeni nu poate schimba clima. Nici în Constanța nu poate să se schimbe clima pentru că încă nu s-a născut cineva care să modifice axa pământului, ca noi să devenim un oraș tropical. În condițiile reale, trebuie să ne bazăm pe ce avem. Avem o zonă istorică de care nu s-a profitat absolut deloc, din contră. Pe Edificiul Roman cu Mozaic este desenat graffiti… Deci… C.L.: Dar despre măsurile administrației Mazăre, care constau în acele sacoșe cu pui și ulei, pachete dedicate exclusiv pensionarilor, electo-ratul fidel, de altfel, al pri-marului… ce părere aveți? S.G.: În mod normal, n-ar trebui să existe nicio categorie de cetățeni favorizați în raport cu ceilalți. Toți ar trebui să aibă drepturi egale. Or aceste pachete au fost date doar ca mită electorală. Altă explicație nu pot găsi. Primăria ar fi trebuit să găsească surse proprii de dezvoltare și autofinanțare pentru protecția socială și nu să ia din banii contribuabilului. De asemenea, Primăria putea foarte bine să ofere hrană celor neajutorați sub formă de mâncare caldă, nu pachete cu pui. Iar asta ar trebui să se întâmple zilnic, nu o dată pe lună. Asta dacă, într-adevăr, există protecție socială. Altfel… pachetul cu pui este doar o mită electorală. Nu este o reală măsură socială. În orice stat civilizat există cantine unde persoanele neajutorate servesc o masă caldă, nu stau la coadă să se umilească, vara în căldură, iarna în frig. Dacă am fi avut taxele mai mici, cred că fiecare pensionar ar fi putut să-și cumpere, din suma economisită, mai mulți pui decât îi oferă Primăria. C.L.: Să presupunem că veți ajunge primarul Constanței. În acest caz, veți căuta ca Primăria să aibă aceste resurse proprii pentru o masă caldă în fiecare zi pentru cei nevoiași? S.G.: Va fi unul dintre primele lucruri pe care le voi face. Voi eficientiza costurile la absolut tot: gunoi, căldură, apă, costuri care au fost crescute în fiecare an, și voi identifica surse pentru un ajutor social real. Asta înseamnă un loc civilizat, un adăpost unde oamenii care chiar au nevoie să poată dormi și o cantină unde celor neajutorați să li se servească o masă caldă. E unul dintre primele lucruri pe care le voi face, dar nu singurul. În Con-stanța sunt foarte multe de făcut. C.L.: Numiți câteva dintre lu-crurile pe care le-ați schimba. S.G.: Din păcate, orașul Constanța se transformă într-un bloc imens de beton. Nu mai există spațiu verde. Riscăm să ne transformăm în acel București sufocat de betoane. Apoi, ne trebuie parcări, care sunt inexistente. În loc să mai construim bloc în bloc, balcon în balcon, să se salute vecinii când se trezesc la 5 dimineața, ar trebui să construim parcări subterane, iar deasupra parcuri. După aceea poți să aplici măsuri punitive cetățenilor, pentru mașini. După ce le oferi o alternativă. Nu poți să-i pui caracatița când tu, de fapt, nu ai amenajat niciun fel de parcare. Toate parcările din Constanța s-au făcut luând din trotuare, din străzi… Nu s-a venit cu măsuri eficiente. Și nici astea nu trebuie făcute pe banii contribuabilului constănțean, ci trebuie căutați investitori. C.L.: Dar despre „celebrele” concursuri cu avioane și bărcuțe ce părere aveți? Municipalitatea a băgat, doar în 2009, patru milioane de euro în concursurile cu avioane, bărcuțe și în festivalul de samba. Și vorbim, din nou, despre bani publici… S.G.: Acele concursuri nu au adus constănțeanului niciun beneficiu. Dacă ele nu se făceau din banii contribuabilului, nu era nicio problemă. Din păcate, ele s-au făcut din bugetul local. Beneficiul acelor concursuri n-a existat. Acele cheltuieli au fost făcute fără o motivație reală, pentru că, din an în an, s-a dovedit că nu vine nimeni să le vadă. Noi (n.r. - constănțenii) nu am încasat pentru că ar fi venit mai mulți turiști. Cu acei bani mai bine reparam infrastructura orașului, astfel încât la prima ploaie să nu ne mai inundăm la Delfinariu, la Fantasio și să rămânem cu mașinile în apă. Că ele n-au fost făcute să fie submarine. C.L.: Ați declarat că nu sunteți politician și că nici nu intenționați să deveniți. Pe ce mizați, totuși, în această cursă, având în vedere că pentru un candidat independent este cu mult mai greu în comparație cu unul care are în spate mașinăria unui partid? Deci, cu ce veniți în lupta pentru Primăria Constanța? S.G.: Nu am plecat în cursa asta ca să-mi fie mai ușor. Și nici nu încerc să-mi fie mai ușor. Dacă merg ca independent, eu cred că pot să-i fac mai bine constănțeanului decât dacă aș avea în spate un partid. C.L.: Și, totuși, cine vă va susține? Cu ce echipă veniți? S.G.: Cetățenii orașului mă vor susține (zâmbește). Iar alături de mine vor fi oameni care cred în schimbare. C.L.: La un moment dat, atât PDL, cât și PNL v-au curtat. S.G.: Nu, doar PNL-ul m-a curtat. Cu PDL-ul am avut doar discuții foarte vagi. Nu mă identific cu aceste partide. În primul rând, partidele politice n-au consecvență. Or lipsa consecvenței este o problemă pe care eu nu pot s-o accept. C.L.: Am înțeles că ați refuzat. Au insistat? S.G.: Nu, le-am spus că nu suntem compatibili și de atunci nu au mai insistat. C.L.: Presupunând că Radu Mazăre nu va mai candida pentru un nou mandat, așa cum, de altfel, a și declarat în câteva rânduri, este de așteptat ca el să-și pregătească deja un „succesor”. De cine anume din echipa lui v-ați teme în această competiție: Decebal Făgădău, Nicolae Nemirschi? S.G.: Voi candida indiferent dacă Mazăre va mai candida sau nu. De ce ar trebui să mă tem?!? Sentimentul de teamă nu este normal. Suntem într-o țară democratică. Nu trebuie să te temi de cineva. C.L.: Cum vedeți profilul unui primar? Radu Mazăre a avut ieșiri „ușor” excentrice, una dintre cele mai recente fiind cea în care s-a scăldat într-o cadă de lapte cu un reporter. Cum vi se par jocurile astea de imagine? S.G.: Cu certitudine nu sunt stilul meu. Ca primar, ar trebui să te preocupe manageriatul orașului, mai puțin imaginea personală. Imaginea asta e cel mai puțin importantă, important este ceea ce faci pentru oraș. Din punctul ăsta de vedere sunt consecvent, nici nu-mi schimb stilul de viață, nici n-o să apar în cadă. Nu sunt politician și nu mă interesează imaginea. C.L.: Puteți să dați acum un pronostic cu privire la șansele reale pe care le aveți pentru mandatul de primar? S.G.: E greu de dat un pronostic acum. În primul rând, pentru că po-porul român e foarte tolerant: moare de foame, dar nu se duce să ia o măsură, o dată la patru ani, în alegeri. C.L.: Și cum îi veți scoate pe constănțeni din casă, la vot? S.G.: Voi încerca să le arăt adevărul. Rămâne în mâna cetățeanului dacă-și dorește o schimbare în bine sau o stagnare, ca până acum. C.L.: Mai sunt doi ani până la alegerile locale. Când anume veți face un pas în față? S.G.: Tocmai asta e: că nu m-aș băga în cadă doar ca să atrag atenția lumii. N-aș dansa nici pe carul alegoric. Campania propriu-zisă, să o încep de-acum, ar fi mult prea devreme. O să ies din ce în ce mai des public, dar notorietatea nu se creează agresiv. O să încerc să trezesc la realitate cetățeanul, să-i arăt că se poate mai bine și că se poate altfel. Nu circ și pâine ca acum două mii de ani. C.L.: Există vreo posibilitate de a vă răzgândi, de a renunța la această candidatură? S.G.: Nu.