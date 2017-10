Sorin Andrei are zilele numărate ca viceprimar

Administrația locală Mangalia are doi viceprimari în funcție, unul desemnat prin ordin de prefect, altul ales în ședința nocturnă a consilierilor locali, însă nu pentru mult timp, spune Palaz, care amenință că va ataca hotărârile dacă ședința a fost convocată ilegal. Ședința legală sau nelegală?Prefectul Claudiu Palaz a declarat că are dubii în privința legalității ședinței organizate la Mangalia joi seara. Reprezentantul Guvernului în teritoriu spune că va analiza modul în care a fost convocată ședința și felul în care a trecut hotărârea prin care Sorin Andrei a fost numit viceprimar. De altfel, există deja semne de ilegalitate, în condițiile în care mulți dintre membrii CL nu au fost invitați la întrevederea de îndată. „Consilierii locali de la Mangalia trebuie să învețe să respecte legea că pentru asta au fost puși acolo, nu să facă ce vor ei. Să facă ce este cel mai bine pentru cetățean. Voi ataca hotărârea în contencios dacă nu au fost îndeplinite prevederile legale de convocare a ședinței”, spune Palaz. Consilierul PDL, Paul Foleanu, confirmă spusele prefectului și spune că nu a participat la ședință pentru că nu a fost invitat. „Eu nu am fost invitat la ședința de aseară, nu am fost anunțat că se va ține o astfel de întrevedere. Momentan mingea este în terenul lor, așteptăm ca instanța să se pronunțe, noul viceprimar ales de ei să își exercite atribuțiile de primar”, a declarat Foleanu. „Nicușor Constantinescu îi învață să ignore autoritatea statului“Menționăm că la întrunirea de joi au participat cei 10 consilieri din „armata” lui Claudiu Tusac, în frunte cu acesta, la care s-au alăturat și liberalii „convertiți”. Dacă până recent membrii PNL din consiliul local spuneau că nu există cale de colaborare cu Tusac, joi aseară aceștia au trecut la sentimente mai bune, iar scaunul de vice oferit lui Sorin Andrei pare să fi șters cu buretele toate reminiscențele trecutului. Totuși, potrivit spuselor lui Palaz, aceste decizii vin de undeva de sus, iar în ceea ce îi privește pe social democrați atitudinea față de „autoritatea statului” este „comandată de către Nicușor Constantinescu”. „Consilierii nu trebuie să facă altceva decât să aplice legea, dar în județul Constanța s-a ajuns într-un asemenea stadiu pentru că Nicușor Constantinescu îi învață să calce autoritatea statului în picioare. Asta fac oameni ca Nicușor Constantinescu și Tusac, nu țin cont de autoritatea statului”, a declarat Palaz.Și în ceea ce privește pe liberali, căderea la pace cu Tusac pare să fie venită „de departe”, după ce liderul din municipiu al PNL, Victor Manea, a fost văzut, joi, intrând în Primăria Mangalia. Diplomatic ca de obicei, Sorin Andrei s-a ferit să comenteze pe marginea subiectului, menționând că „cel puțin pentru astăzi”, el este primar. Întrebat cum va fi gestionată situația în condițiile în care și liderul PC Ion Mincă are dreptul la scaunul de viceprimar și la atribuțiile de primar prin ordinul emis de prefect, Andrei a declarat: „Sunt elemente de natură juridică pe care nu le pot comenta. Aseară (joi - n.r.) am fost ales viceprimar în cadrul ședinței de îndată, cu votul a 10 consilieri din cei 12 prezenți, în baza legii 215. Urmea-ză să stabilim concret ce anume vom face, nu m-am întâlnit cu domnul Mincă pentru a discuta acest aspect”. Mincă: „Nu mai este niciun ban în Primăria Mangalia“Liderul conservatorilor din Constanța, Ion Mincă spune că, deși legea este de partea sa, preferă să nu meargă la primărie pentru a face scandal, pentru că nu vrea să se „coboare la nivelul lui Tusac și al acoliților săi”. „Din punctul meu de vedere ședința organizată de ei este ilegală. Nu am fost invitat și din câte știu nici colegul meu Olan (Vasile Olan – n.r.). De altfel, eu am un ordin al prefectului de numire în funcția de viceprimar cu atribuții de primar, ordin pe care Filimon (Constantin Filimon – n.r. ) nu-l mai are, iar Sorin Andrei nu l-a avut niciodată. Am depus plângere penală pentru că nu m-au lăsat să intru în primărie și n-am decât să văd ce se va hotărî din punct de vedere legal. Nu o să mă duc la primărie să mă cert cu ei sau să mă înjur pentru că nu vreau să mă cobor la nivelul lor. Eu nu alerg după funcții, am vrut doar să soluționeze problemele Mangaliei. Nu știu cum vor reglementa problema căldurii pentru că nu mai este niciun leu în primărie la ora actuală. Conturile sunt zero. Singura metodă ar fi să aducă Tusac înapoi banii pe care i-a furat, ar fi îndeajuns pentru toate proiectele Mangaliei pentru ani de acum în acolo”, a declarat Mincă.