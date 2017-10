"Sondajele noastre arată o diferenţă de maxim 1%"

"Sondajele noastre arată o diferență de maxim 1%"

Liderul ACL Klaus Iohannis a declarat că sondajele interne ale ACL arată o diferență în ultima săptămână de maxim unu la sută, care este considerabil sub marja de eroare, el precizând că cei doi competitori din turul 2 al prezidențialelor sunt la egalitate.Întrebat cum comentează sondajele apărute în campania pentru turul doi și care dau o diferență de opt, zece procente între Victor Ponta și el, Klaus Iohannis a precizat, la Digi24: "Sondajele noastre arată, și pot să vă spun că nu au fost manipulate, arată o diferență în ultima săptămână de maxim unu la sută, care este considerabil sub marja de eroare. Suntem la egalitate".Întrebat de ce nu fac publice aceste sondajele, Iohannis a spus că, atunci când are ceva de spus, spune."Pot să vă confirm că toate sondajele din ultimele zile arată că suntem în continuare la egalitate și se joacă competiția în continuare și astăzi și mâine și duminică vom vedea de partea cui va înclina balanța", a mai spus Iohannis.