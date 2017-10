SONDAJ IMAS: BĂSESCU VA FI DEMIS LA REFERENDUM

1

IMAS

Nu comentez cifrele sau rezultatele acestui sondaj.Nu am nicio "baza stiintifica".Ce nu pot sa inteleg este altceva.Nu inteleg ce legatura exista intre matematica si un comentariu politic.In mintea mea,un sondaj de opinie are la baza un calcul matematic si o metoda stiintifica(standard) de a efectua un sondaj de opinie.Matematica este o stiinta -PUNCT. Rezultatele sunt seci si comentariile sunt facute numai de beneficiarii sondajelor. Unu plus unu fac doi,indiferent daca cel care face adunarea este pesedist sau basist.Pentru domnul Alin Teodorescu matematica are alte reguli. Pentru dansul,unu plus unu fac doi, plus un comentariu personal din care aflam ca de fapt Pitagora a fost un curvar. Huooo Pitagora ! Am dat fuga pe Wikipedia sa vad cu ce se ocupa IMAS-ul si cine este acest Alin Teodorescu. In concluzie,un institut se sondaje trebuie sa fie neutru.Prin comentariul pe care l-a facut Alin Teodorescu IMAS-ul si-a pierdut credibilitatea.In cazul asta IMAS-ul este doar o guma de mestecat pentru votacii partidului din care face parte si Alin Teodorescu.