SONDAJ EXCLUSIV CUGET LIBER / Cine va câştiga Primăria Constanţa?

SONDAJ EXCLUSIV CUGET LIBER / Cine va câștiga Primăria Constanța?

Potrivit unui sondaj de opinie realizat la comanda Cuget Liber în municipiul Constanța, actualul primar Radu Mazăre ar câștiga detașat un nou mandat în fruntea orașului, având totodată, susținerea unei majorități covârșitoare în viitorul Consiliu Local. Astfel, alianța dintre PSD și PNL pare să funcționeze fără cusur sub umbrela USL la nivelul Constanței.În urma unui sondaj de opinie realizat de COMPAS - Centrul pentru Studiul Opiniei Publice și Marketing, Radu Mazăre, susținut de USL, ar câștiga un nou mandat de primar cu 63,1% din voturi (79,7% din intențiile de vot exprimate, excluzând nehotărâții și persoanele care nu ar vota). Următorul clasat este Christian Gigi Chiru (ApC) cu 7,5% (9,5% din intențiile de vot). Claudiu Iorga Palaz (UNPR), al treilea clasat, înregistrează 4,2% din totalul populației cu drept de vot (5,3% din intențiile de vot ). Restul candida-ților înregistrează scoruri electorale situate cu mult sub marja de eroare a sondajului, de 4,4%. Astfel, pe locul patru se află Gheorghe Dinu (PP-DD) - 2,5% (3,2% din intențiile de vot exprimate), urmat de Marcel Bouroș (independent) - 0,6% (0,8% din intențiile de vot expri-mate), Cristina Dincu (PRM) - 0,4% (0,5% din intențiile de vot exprimate), Ion Stoica (ACDR) - 0,4% (0,5% din intențiile de vot exprimate), Gheorghe Donțu (PER) - 0,2% (0,3% din intențiile de vot exprimate), Sorin Horațiu Belu (PV) - 0,2% (0,3 din intențiile de vot exprimate). De asemenea, 5,2% dintre subiecți au declarat că nu vor vota, în timp ce 15,6% nu s-au hotărât sau au refuzat să răspundă.Nici în ceea ce privește competiția pentru Consiliul Local Municipal Constanța lucrurile nu se schimbă, USL dominând autoritar în opțiunile de vot ale respondenților.Conform sondajului, la întrebarea "Cu ce partid sau alianță politică veți vota pentru Consiliul Local Municipal Constanța la alegerile locale din 10 iunie?", 60,2 % dintre subiecții intervievați au indicat USL, 7,7% - Alianța pentru Constanța, 3,5% - PP-DD, 2,3% - UNPR, 1,3% - PRM, 1% - PER, 0,6% - PV, 0,4% - PSR, 0,4% ACDR, 0,2% - PP. Totodată, 5,8 % au răspuns că nu vor vota, iar 16,5% sunt nehotărâți. Excluzând însă aceste ultime două categorii (indecișii și cei care nu vor vota), USL ar obține 77,5% din voturi, Alianța pentru Constanța - 9,9%, PP-DD - 4,6%, UNPR - 2,9%, PRM - 1,6%, PER - 1,3%, PV - 0,8%, PSR - 0,5%, ACDR - 0,5%, PP - 0,3%.USL ia totulUSL domină la fel de autoritar și cursa electorală pentru Consiliul Județean Constanța. Astfel, pentru funcția de președinte al CJC, 57,9% dintre respondenți au declarat că l-ar vota pe Nicușor Constantinescu (USL). Acesta ar fi urmat în opțiunea electorală a constănțenilor de Marian Vasiliev (PP-DD) - 3,3%, Florin Gheorghe (PDL) - 3,1%, Radu Comănici (PRM) - 2,7%, Harry Michelle Boiagian (UNPR) - 2,1%, Oleg Danovski (PUER) - 1,9%, Dumitru Bădrăgan (PER) - 1%, Valeriu Băncescu (PP) - 0,6%, Emil Colodiuc (PV) - 0,6%, Tudorel Chesoi (PNȚCD) - 0,4%. De asemenea, 6,3% au precizat că nu vor vota, iar 20% sunt indeciși. Procentele suferă însă unele variații dacă excludem indecișii și pe cei care nu vor vota. Astfel, în ceea ce privește intențiile de vot exprimate, Nicușor Constantinescu ar obține 78,5% din voturi, Marian Vasiliev (PP-DD) - 4,5%, Florin Gheorghe (PDL) - 4,2%, Radu Comănici (PRM) - 3,7%, Harry Michelle Boiagian (UNPR) - 2,8%, Oleg Danovski (PUER) - 2,5%, Dumitru Bădrăgan (PER) - 1,4%, Valeriu Băncescu (PP) - 0,8%, Emil Colodiuc (PV) - 0,8%, Tudorel Chesoi (PNȚCD) - 0,6%.Bătălia pentru structura viitorului Consiliu Județean nu se anunță nici ea spectaculoasă. Potrivit sonda-jului, USL ar aduna 61,9% din voturi. Pe locul doi s-ar clasa PDL cu 5,4%, urmat de PP-DD cu 5%, UNPR - 2,9%, PER - 1,5%, PRM - 1,3%, PAS - 0,4%, PP - 0,4%, PNȚCD - 0,2%, PSR - 0,2%, ACDR - 0,2%, PPPS - 0,2%.5,2% dintre cei intervievați au declarat că nu vor vota, iar 15,2% sunt indeciși. Excluzându-i însă pe aceștia, USL ar obține 77,7%, PDL - 6,8%, PP-DD - 6,3%, UNPR - 3,7%, PER - 1,8%, PRM - 1,6%, PAS - 0,5%, PP - 0,5%, PNȚCD - 0,3%, PSR - 0,3%, ACDR - 0,3%, PPPS - 0,3%.Precizăm că sondajul a fost realizat de COMPAS - Centrul pentru Studiul Opiniei Publice și Marketing, la comanda Cuget Liber, în perioada 17-22 mai 2012, la nivelul municipiului Constanța, pe un eșantion de 500 de subiecți. Sondajul a fost realizat față în față, prin chestionar standardizat cu întrebări închise, la domiciliul subiecților, având o marjă de eroare de plus minus 4,4% la un nivel de încredere de 95%.