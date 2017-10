SOLUŢII / Ce vor face primarii pentru DISPARIŢIA MAIDANEZILOR de pe străzi

SOLUȚII / Ce vor face primarii pentru DISPARIȚIA MAIDANEZILOR de pe străzi

Camera Deputaților a adoptat, recent, legea privind eutanasierea câinilor fără stăpân. Noul act normativ stabilește un termen de 14 zile în care câinii sunt ținuți în adăposturi, după care, dacă nu sunt revendicați sau adoptați, să fie eutanasiați, edilii având posibilitatea să amâne această procedură.Primarii se declară iubitori de animale și susțin că le este greu pentru a adopta eutanasierea maidanezilor, însă vor recurge și la această măsură în caz de nevoie, deoarece viața oamenilor este mult mai importantă decât cea a animalelor.Chiar dacă deține controlul asupra numărului de câini comunitari, administrația publică din Cernavodă nu a rămas indiferentă în fața tragediei de la București, în urma căreia un băiețel de 4 ani și-a pierdut viața în colții animalelor străzii. Drept urmare, începând din această săptămână, la Cernavodă a demarat o amplă campanie de recenzare a câinilor cu stăpân din oraș. O echipă de funcționari publici va vizita fiecare curte pentru a prelua date ale deținătorilor și ale animalelor adăpostite. În urma obținerii datelor, conform prevederilor HCL 203/2012, câinii maidanezi (comunitari) vor fi sterilizați, pentru prevenirea creșterii populației acestora. De asemenea, vor fi aplicate amenzi cuprinse între 3.000 și 5.000 de lei acelor deținători care se opun sterilizării și pun, din nou, animalele în libertate pe străzile orașului.„Scopul acțiunii este de prevenire a fenomenului de înmulțire a câinilor comunitari, dar și de atenționare pentru cetățenii orașului. Locuitorii sunt adesea responsabili pentru creșterea populației canine de pe străzi, prin adăpostirea animalelor, iar apoi eliberarea lor din nou pe stradă. Colaborator în această acțiune este și asociația «Save the Dogs and Other Animals», cu care Primăria Cernavodă deține un parteneriat din anul 2002, pe vremea când tot eu eram primar. La acea vreme, existau peste 4.000 de câini pe străzile orașului, iar în prezent numărul lor a scăzut la 250. Rezultatul acesta a fost posibil datorită eforturilor celor două instituții de a steriliza fiecare animal și ulterior printr-un amplu proces de adopție”, a spus primarul Gheorghe Hânsă.Pentru a proteja sănătatea cetățenilor, Primăria Cernavodă alocă organizației, lunar, 100 de lei pentru fiecare câine, în vederea sterilizării și vaccinării acestora.Și la Medgidia, primarul Marian Iordache încearcă să țină situația sub control, în localitate fiind aproxi-mativ 2.500 de câini.„Începusem de mai mult timp un program de protecție a animalelor, pentru a opri înmulțirea lor. Câinii sunt sterilizați și microcipați, costurile fiind destul de ridicate. În continuare vom încerca să-i ținem sub control, dar vom aplica și noua lege. Îi vom ține 14 zile și dacă nu sunt revendicați sau adoptați, vom trece la eutanasierea lor”, a spus edilul din Medgidia.„Doresc să vă informez că și eu sunt un mare iubitor de animale, că am câini acasă, chiar și câini comunitari, pe care îi îngrijesc, însă eu îmi asum acest lucru, nu dau drumul la câini pe stradă să muște oamenii. Consider că ar fi normal ca toți cei care sunt iubitori de animale să facă același lucru, nu să-i iubească doar din vorbe, să o demonstreze cu fapte. Dacă iubești așa de mult un câine, ia-l acasă, îngrijește-l, nu-l lăsa liber pe stradă să atace copii. După părerea mea, noua lege trebuie aplicată ca și ultimă soluție, ca să aibă ca efect dispariția câinilor fără stăpân de pe străzi, pentru că, până la urmă, viața copiilor noștri, a oamenilor în general, este mai importantă”, a spus primarul din Mangalia, Cristian Radu. În Mangalia, costul pentru cazarea unui câine în adăpost este de 100 de lei pe lună, bani care, afirmă primarul, ar putea fi folosiți pentru a combate abandonul școlar sau pentru ajutorarea bătrânilor.