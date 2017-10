Soluţia penală îi permite lui Dumitru Moinescu să candideze la primărie

4

fii sigur ca TV isi face treaba

Da,mi s-ar parea corect ca atat ziarele(asa cum face acest ziar),cat si TV locala sa ii aduca pe cei vinovati sau nevinovati in fata noastra. Si eu vreau sa aud direct din gura lui Moinescu ce are de spus in privinta acestei condamnari.Pana acum am crezut in cele ce spune Moinescu,aveam de gand sa-l votez dar acum nu stiu ce sa mai fac.Daca d-l Moinescu are curaj sa vina in fata telespectatorilor medgidieni,ramane de vazut.Asteptam.