Soluţia penală îi permite lui Dumitru Moinescu să candideze la primărie

1

PAI ASTA RA INTERSESUL VOSTRU

cea mai josnica lucratura politica! S-A URMARIT INLATURAREA DIN CURSA A LUI MOINESCU SI S-A REUSIT .se tem de el,MAFIA PSD DIN JUSTITIA CONSTANTEANA ,FOSTA MEDGIDIANA SI-A ATINS SCOPUL,PT EI MOINESCU ERA TEPES IN PERSOANA oricum Medgidia ii este alaturi si ii v-a ramane pt ca toata lumea stie ca la data cin a avut loc incidentul dintre tigani si interlopii lui Pintilie ,politia in loc sa intervina a stat ascunsa in masini si filma ce faceau tiganii,la politie toata lumea isi luase liber iar corupt de comandant al politiei de atunci avea mobilul inchis.DACA MOINESCU NU INTERVENEA PUTEA AVEA LOC CRIME SI ALTE NENOROCIRI DIN PARTEA AMBELOR TABERE.RUSINE JUSTITIEI ROMANE,RUSINE JUDECATORILOR ,MAGISTRATILOR,RUSINE SI SA VA PEDESPSEASCA CEL DE SUS CU JUSTITIA DIVINA PT CA VOI NU ATI URMARIT DECIT SA IL INLATURATI DE LA CANDIDATURA PE MOINESCU.cite astfel de erori judiciare ati infaptuit pina acum,cite suflete si vieti ati distrus,dar odata si odata va lovi si JUSTITIA DIVINA IN VOI ,halal dreptate halal justitie