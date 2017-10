Socoteli pentru Primăria Constanţa. PSD şi ALDE s-ar logodi la locale, cu nunta la parlamentare

1

Cadavrul politic

Cand te aliezi cu un cadavru,pierzi razboiul.ALDE C-ta este un cadavru politic,dar cu tupeu fantastic.Cum poate sa zica Banias ca o eventuala candidatura pe liste comune cu PSD-ul are si dezavantaje?Sa zica bogdaproste daca PSD-ul le arunca un os de ros si lor. Dupa alegerile parlamentare din 2016, sa vedeti ce val de emigranti din ALDE&UNPR va lovi PNL-ul & PSD-ul,mai ceva decat in Germania lui Merkel. In afara de George Fulina care este mai rasarit,restul sunt praf si pulbere.Banias sta cu bagajul la usa ptr ca asteapta sentinta in dosarul Portul alaturi de Mironescu. PS.Apropo de sondaj, ALDE are in jur de 4% pe hartie dar in realitate in jur de 2%.Idem capusele de la "Interesul cu girofar"