Social-democratul Codrin Ştefănescu: "Nu există niciun fel de ruptură în PSD"

Social-democratul Codrin Ștefănescu: "Nu există niciun fel de ruptură în PSD"

Ştire online publicată Marţi, 05 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, a precizat că nu există niciun fel de tabere sau de ruptură în partid.El a confirmat veridicitatea stenogramelor apărute de pe un grup de comunicare, unde a existat un schimb de replici între primarul general al capitalei, Gabriela Firea, și premierul Mihai Tudose, dar a arătat că nu este pentru prima oară când astfel de discuții au loc, pentru că nu există întotdeauna un acord deplin între membrii PSD.„Legat de stenograme - am recunoscut public că aceste discuții au loc permanent. Nu e prima oară când ne certăm în sistemul nostru confidențial de comunicare. Nu întotdeauna suntem de acord cu toții, unii cu alții. Deciziile se iau prin vot”, a declarat Ștefănescu la sediul central al PSD, la finalul unei ședințe cu președintele partidului, Liviu Dragnea, și o parte dintre liderii organizațiilor județene.Potrivit acestuia, „este o prostie” informația vehiculată conform căreia premierul Mihai Tudose ar dori să preia PSD.„Asta e o prostie, cu Tudose care preia partidul sau cu cineva care preia partidul. Nu confundați discuțiile noastre interne pe WhatsApp, avem tot timpul discuții de genul ăsta în contradictoriu. De obicei, deciziile se iau prin vot. De foarte multe ori am pierdut prin vot în luarea unor decizii, de foarte multe ori am câștigat în luarea unor decizii prin vot. Nu există niciun fel de ruptură în partid, nu sunt tabere, ne-am strâns doar pentru a discuta subiectul legat de miting”, a precizat secretarul general adjunct al PSD, citat de Agerpres.