Social-democraţii au marcat Dragobetele, la Constanţa

Social-democrații au marcat Dragobetele, la Constanța

Tinerii social-democrați constănțeni au derulat, zilele trecute, acțiunea „De Dragobete, iubește românește!”, prin care aproximativ 500 de baloane sub formă de inimioară au fost împărțite îndrăgostiților care s-au aflat la orele amiezii în zona Tomis III.Baloanele inscripționate cu îndemnul „De Dragobete, iubește românește! - 24 februarie”, pe o parte, iar pe cealaltă, cu mesajul „TSD promovează valorile si tradițiile românești”, au fost dăruite de către cei peste 50 de tineri social-democrați perechilor de îndrăgostiți, ca simbol al prețuirii acestui sentiment nobil. Sărbătoarea de Dragobete este celebrată în fiecare an, la data de 24 februarie. Ea își are originile în credința în zeul iubirii, Dragobete, divinitate mitologică asemănătoare lui Eros și lui Cupidon, considerat a fi, în credința populară românească, fiul Babei Dochia.