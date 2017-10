Social-democratele din Constanţa au sărbătorit anticipat "Ziua Femeii"

2

8 MARTIE SI PURIMUL, SARBATORITE DIN NECUNOASTERE SI DIN LIPSA DE DOCUMENTARE ! 8 MARTIE, SARBATOARE PAGANEASCA , CARE NU ARE LEGATURA CU CRESTINISMUL IN GENERAL SI CU CRESTINISMUL ORTODOX ROMANESC IN SPECIAL !

VA ROG, CITIZI SI DOCUMENTATZI-VA : CE ESTE, DE CE A FOST INFIINTZATA " ZIUA INTERNATZIONALA A FEMEII ", PE 8 MARTIE SI CARE ESTE ADEVARATA ZI A FEMEII CRESTINE