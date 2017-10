Soarta guvernului Grindeanu se decide, mâine

Mâine, se decide soarta guvernului Grindeanu în ședința Comitetului Executiv al PSD, care va discuta evaluarea pentru fiecare ministru în parte, precum și posibile remanieri, potrivit agerpres.Duminică seara, președintele PSD Liviu Dragnea a făcut un anunț la sediul PSD: "Evaluarea este finalizată. (...). O să lucrăm la concluzii, pentru că astea sunt la fel de importante".Întrebat dacă eventualele remanieri vor fi trecute în corpul raportului sau la concluzii, liderul PSD a arătat că "la concluzii".Potrivit acestuia, este important ca programul de guvernare să fie pus în aplicare."Pentru că n-am fost în alegeri ca să le spunem românilor: 'Vrem să facem un program, votați-ne ca să trăim binișor'. Nu, am spus că vrem să trăim mai bine, adică să trăiască românii mult mai bine, drept pentru care s-a făcut un program bun, dar complex, recunosc, și nu ușor de pus în practică și în aceste condiții este nevoie de foarte multă implicare de foarte multă muncă, de foarte multă rigoare și implicare. Și lene deloc. Și, în urma concluziilor, este nevoie să ajungem la schimbarea unor membri ai guvernului, este suficient să se adopte niște măsuri administrative, de fluidizare a circuitului documentelor, de o colaborare mai bună internă sau trebuie să ajungem la alte măsuri? Și va fi o discuție deschisă în Comitetul Executiv, unde vom lua decizii pe care le vom transmite", a detaliat Liviu Dragnea.Întrebat dacă știe dacă este nevoie să fie schimbat guvernul în urma evaluării, Dragnea și-a exprimat speranța că nu se va ajunge la soluția remanierii.Anterior, liderul PSD a declarat că nu ia în calcul demiterea întregului Guvern și că PSD nu va depune moțiune de cenzură.Premierul Sorin Grindeanu a precizat, la rândul său, că, din punctul său de vedere, relația sa cu Liviu Dragnea este una de respect pentru președintele PSD și că se consultă zilnic cu acesta, dar a punctat faptul că există "cineva" care "dorește să întrețină în mod voit această așa-zisă tensiune" între el și liderul social-democraților.În opinia sa, remanierile guvernamentale făcute "la televizor" pun "presiune inutilă" pe membrii Executivului. "O remaniere făcută la televizor nu face decât să pună o presiune inutilă pe toți miniștrii și, mergând în jos, pe secretarii de stat, care sunt puși într-o situație de incertitudine și care nu mai sunt la fel de bine ascultați și nu pot să aplice măsurile. Oricine și-ar dori să se alăture echipei are o incertitudine", a declarat Sorin Grindeanu, la un post de televiziune.Premierul a precizat că are propria sa analiză și s-a arătat mulțumit de efectele măsurilor luate de Guvern, care, susține acesta, au făcut din România țara cu cea mai mare creștere economică din Europa.