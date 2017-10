Soacra preşedintelui Klaus Iohannis, înmormântată în cadrul unei ceremonii private la Sibiu

Soacra președintelui Klaus Iohannis, înmormântată în cadrul unei ceremonii private la Sibiu

Ştire online publicată Marţi, 11 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Georgeta Lazurca, soacra presedintelui Klaus Iohannis, care a murit duminica, la varsta de 82 de ani, a fost inmormantata marti, in prezenta a 8 preoti catolici, in Cimitirul Municipal Sibiu, anunta Mediafax. Slujba de inmormantare a a inceput la Capela Catolica a Cimitirului Municipal Sibiu in jurul orei 12:20, cand a sosit si masina care a adus familia prezidentiala la capela, la ceremonie participand aproximativ 150 de persoane.Potrivit apropiatilor familiei Iohannis, presedintele a cerut ca inmormantarea soacrei sale sa ramana un eveniment privat, acesta fiind motivul pentru care niciun reprezentant al Guvernului sau al altor autoritati de la Bucuresti nu a participat.La slujba de inmormantare au participat prietenii familiei Iohannis din Sibiu, persoane apropiate cuplului prezidential, elevi de la Colegiul Gheorghe Lazar, unde Carmen Iohannis este profesor, colegi ai primei doamne, dar si primarul Sibiului, Astrid Fodor, prefectul Sibiului, Cristian Roman, presedintele Forumului Democrat al Germanilor din Romania, Paul Jurgen Porr, care este si finul familiei Iohannis, consulul Germaniei la Sibiu, Judith Urban, dar si consulul onorific al Austriei la Sibiu, Andreas Huber.Apropiatii spun despre Gerogeta Lazurca, mama lui Carmen Iohannis, ca a fost o persoana extrem de credincioasa si sociabila, dar, in acelasi timp, discreta."Locuiam pe General Magheru si am fost vecine. Doamna Gerogeta era sociabila, prietenoasa, credincioasa. Avea toate calitatile. Si dupa ce eu am plecat de acolo, ne intalneam, pentru ca frecventam aceeasi biserica. Era foarte credincioasa. Doamna venea des la biserica si se ruga", a spus o femeie care a participat la ceremonia de inmormantare.Georgeta Lazurca a fost inmmormantata alaturi de sotul sau, Ioan Lazurca, decedat in anul 2010.