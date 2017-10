Slujesc un partid, caut doctrină

În ce măsură astăzi, în România, partidele politice mai respectă doctrinele care le-au influențat, într-o manieră definitorie, demersurile, acțiunile și, în definitiv, vocea de-a lungul istoriei? În ce fel se mai „înțeleg”, la ora actuală, viziunea economică a liberalismului, ideea sa de piață liberă și de capitalism cu valorile la care se raportează social democrația: politica socială, reformele pentru ceea ce altă dată era numit „proletariat”? Unii politicieni constănțeni susțin că acel clivaj dintre partidele de stânga și cele de dreapta nu mai există. Alții, mai dezamăgiți, sunt de părere că România „nu mai are doctrinari”. Cât despre varianta lansată de Valeriu Stoica, anume ca reconstrucția dreptei românești să se facă prin intermediul unei relații mai strânse între PNL și PD-L, nu mulți sunt, așa cum am putut constata, liberalii și democrat-liberalii care privesc cu încredere spre această ipoteză. „România nu mai are doctrinari“ Deputatul PD-L de Constanța, Constantin Chirilă, a declarat că, în opinia sa, scena politică a momentului sacrifică ideologiile, doctrinele, în favoarea ambițiilor personale. „România nu mai are doctrinari. În trecut existau specialiști, profesioniști care se ocupau de elaborarea politicilor în funcție de doctrina partidului. Ce se întâmplă astăzi mi se pare anacronic”, a explicat parlamentarul, făcând referire și la guvernarea dintre PD-L și PSD, partide fundamentate, unul de valorile dreptei, celălalt de ale stângii. Mai mult, deputatul Chirilă a ținut să precizeze și că, deși modelul din Germania, acolo unde, de asemenea, la guvernare se află social-democrații și democrat-liberalii este unul de succes, formula nu se aplică peste tot. „În anumite momente ajungem la soluții ilogice. Deși în momentele de criză se impune, poate, un guvern de largă uniune națională, la noi s-a mers pe varianta PD-L - PSD. Nu mai e un paradox, e chiar bătaie de joc. Iar dacă oamenii nu mai au educație politică asta e și din cauză că noi i-am zăpăcit”, a adăugat deputatul democrat-liberal constănțean. Despre varianta pe care Valeriu Stoica a lansat-o, și anume reconstrucția dreptei din România printr-o revizuire a „sentimentelor” dintre PD-L și PNL, Chirilă a mărturisit: „Nu văd în curând o reconstrucție a dreptei”. De asemenea, parlamentarul constănțean a mai menționat că nici formula momentului nu e cea fericită, în ideea în care, susține el, „stânga trebuie să rămână la locul ei, dreapta la locul ei, astfel încât fiecare să-și stabilizeze propriul electorat”. „A câștigat dreapta, dar guvernează stânga“ Nici liberalul Victor Manea nu privește cu ochi buni varianta acestei reconstrucții a dreptei. Deși prezența sa la dezbaterea susținută de Valeriu Stoica, în luna iulie, la Constanța, a fost salutată, Victor Manea e sceptic în privința acestei ipoteze și asta deoarece, potrivit declarațiilor sale, nu se știe în ce măsură doctrinele celor două partide mai sunt sau nu apropiate. În acest context, el a criticat guvernarea pedelisto-pesedistă, sugerând chiar ideea că românii asistă la situația în care „alegerile au fost câștigate de dreapta, dar guvernează stânga”. Admițând, totuși, că PD-L și PNL pot guverna împreună și amintind aici perioada în care cele două formațiuni politice au condus România în cadrul alianței Dreptate și Adevăr, Manea a ținut să precizeze că nu înțelege politica pe care democrat-liberalii au adoptat-o acum: „Eu personal mă înțeleg foarte bine cu oameni din PD-L. În plan personal. Dar nu le înțeleg politica”, a mai spus noul președinte interimar al Organizației Municipale a PNL Constanța. Victor Manea, care este și consilier local PNL, a mărturisit însă că nutrește un soi de dezamăgire vizavi de lipsa oricărei inițiative a pedeliștilor din Consiliul Local Municipal Constanța. El a declarat în sensul acesta că nu i se pare firesc ca, invocând coaliția dintre PD-L și PSD, aleșii locali PD-L să aprobe inclusiv acele proiecte de hotărâre care nu sunt în interesul cetățenilor. „Cum rămâne cu sloganul «Alții se ceartă, noi construim»?“ „Din păcate, în România, doctrinele sunt arareori respectate de către partide”, a fost prima reacție a senatorului PNL Puiu Hașotti. În opinia sa, „nimic nu e imposibil” cu privire la o eventuală apropiere, după alegerile prezidențiale, între liberali și democrat-liberali. Dar a ținut să sublinieze că ipoteza va fi luată în calcul doar după o analiză a rezultatelor alegerilor. „Pentru moment, e prematură ipoteza”, a adăugat parlamentarul liberal. Interesantă a fost, însă, întrebarea lansată de Hașotti către primarul Constanței, Radu Mazăre: „Cum rămâne cu sloganul «Alții se ceartă, noi construim»?”. Această deviză a constituit, la nivel local, motiv de conflict între pedeliști și pesediști, în contextul cursei pentru alegerile parlamentare, atunci când, persiflându-i, social-democrații au preluat mesajul de campanie al PD-L și l-au „arborat” pe un banner uriaș pe un bloc situat pe unul din bulevardele mari ale Constanței. Senatorul Colegiului 1 s-a referit, așa cum a precizat, la „o guvernare care a dărâmat cu totul speranța românilor și care nu a construit decât minciună și scandal”. Insistând, am aflat totuși părerea parlamentarului liberal de la malul mării care, se pare, crede într-o „primenire” a relațiilor dintre PNL și PD-L, dar doar în condițiile în care niciunul dintre partide nu va crede că este deținătorul adevărului absolut și nici nu va încerca a-l tutela pe celălalt”. „Problemele nu au fost doctrinele, ci oamenii“ Mai scurt, mai concis, senatorul PSD Alexandru Mazăre a explicat că „în România, din păcate, probleme nu au fost doctrinele, ci oamenii”. Ca și deputatul PD-L Constantin Chirilă, parlamentarul pesedist a dat exemplul Germaniei, unde guvernarea funcționează după același model pus în practică în țara noastră. Unica diferență, fundamentală, de altfel, constă în faptul că acolo e „un model de succes”. Cu toate acestea, senatorul Alexandru Mazăre a declarat și că, „în prezent, nu mai suntem în situația în care clivajul dintre stânga și dreapta este atât de mare, iar noțiunile de doctrine s-au mai relativizat și ele”. De luat în seamă este, în acest context, comentariul senatorului Colegiului 3, potrivit căruia, dacă în calitate de membru PSD se axează pe „atributele unui partid social-democrat”, iar aici Mazăre a menționat „o anumită politică socială și Fondul Național de Locuințe”, în calitate de parlamentar de Constanța se pliază pe problemele locale: „Achiesez la problemele specifice ale Constanței: turismul, portul, programele de locuințe, proiecte care nu au culoare politică”, a concluzionat Alexandru Mazăre. Despre varianta unei colaborări, în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat, între PD-L și PNL, senatorul a răspuns: „Nu mă interesează, să fie sănătoși!”.