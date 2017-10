"SITUAŢIA ESTE GRAVĂ". Angajaţii Spitalului din Eforie Sud, la mâna preşedintelui CJC

7

Solutie

Inca de la intrarea in sanatoriu de la Eforie Sud iti da impresia ca ai pasit pe un teren parasit plin de haite de caini maidanezi care sunt mult mai bine hraniti de bunavointa asistentelor si a medicilor din clinica respectiva. Imaginea este jalnica si se vede clar ca interesul asa-zisului management sau director ce au la conducere este de fapt banul din buzunarul pacientului si nu intretinerea si organizarea patrimoniului pe care il detin. Ca exemplu au fost facute in urma cu 2-3 ani anumite imbunatatiri pe partea dinspre mare la inlocuirea geamurilor dar acoperisul care era cea mai importanta lucrare care trebuia facuta nu a fost facuta, fapt ce a dus la degradarea in continuare a cladirii. Pe partea centrala a sanatoriului anul acesta sau anul trecut au inlocuit anumite geamuri dar nu au micsorat deloc acele orificii lasandu-le tot de dimensiuni exagerate de mari fapt ce duce la pierderea temperaturii in camere. Acestea au fost doar cateva exemple care pot continua cu ele dar banuiesc ca nu intereseaza pe nimeni de pierderile imense pe care le face acest sanatoriu asa cum nu au fost interesati nici pana in acest moment. Faptul ca ar putea fi preluat de catre spitalul din Constanta ar putea fi un lucru bun daca s-ar reduce birocratia, cheltuielile de intretinere, cuantumul spagilor pentru operatii, atitudinea asistentelor si a celorlalti angajati in privinta micilor pretentii care sunt suportate tot de cei suferinzi. Exemplu: persoana din imaginea prezentata de dumneavoastra pe site imbracata in pulover gri nu stim functia dumnealui (brancardier, gipsar, infirmier), solicita contravaloarea prestatiilor fara nici un fel de jena. Asa ca nu mai o parte din cele prezentate mai sus va pot influenta sa trageti o concluzie pe care noi pacientii de buna credinta ne-am facut-o. Va multumesc pentru atentia acordata.