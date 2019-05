"Situaţia din România este foarte complicată. Avem independenţa justiţiei ameninţată"

"Situația din România este foarte complicată. Avem independența justiției amenințată"

Președintele Klaus Iohannis a participat la evenimentul "The State of the Union” organizată de Institutul Universitar European din Florența, Italia. Întrebat despre situația din România, Iohannis a explicat că aceasta este una foarte complicată, dar speră ca în urma referendumului și alegerilor românii să dea o lecție celor care pun presiune asupra sistemului judiciar.Întrebat, la conferința "The State of the Union" organizată de Institutul Universitar European din Florența, dacă el consideră că democrația europeană este în pericol, Klaus Iohannis a răspuns: "Nu, nu cred că democrația noastră este amenințată, dar da, democrația noastră este sub presiune"."În România, avem o situație internă foarte complicată și destul de des oamenii vin și mă întreabă: «Ei bine, este democrația amenințată în România, este în pericol, este societatea în pericol?» și eu spun: «Nu», dar avem o democrație foarte vie și cred că asta avem și în Europa", a spus Iohannis.