SINTEZĂ: Victor Ponta a prezentat "STAREA NAŢIUNII" . Ce datorii există din trecut şi ce măsuri trebuie luate în continuare

SINTEZĂ: Victor Ponta a prezentat "STAREA NAȚIUNII" . Ce datorii există din trecut și ce măsuri trebuie luate în continuare

Ştire online publicată Vineri, 11 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Primul-ministru Victor Ponta a susținut, ieri, la Palatul Victoria, o conferință de presă privind elemente din bugetul pe 2013.Iată principalele puncte de interes din discursul premierului:• România va împrumuta 1,5 miliarde euro pentru finanțarea deficitului bugetarPotrivit lui Victor Ponta, România va împrumuta 1,5 miliarde euro de pe piața externă în 2013 pentru finanțarea deficitului bugetar.Deficitul bugetar este programat la trei miliarde euro, veniturile bugetare sunt de 46 miliarde euro, iar cheltuielile bugetare de 49 miliarde euro.• În 2013, vom cheltui mai mult decât vom produce“Veniturile statului vor ajunge la 46 miliarde de euro anul acesta. Cheltuielile vor fi mai mari decât veniturile”, a declarat Victor Ponta, în cadrul conferinței de presă. Acesta a precizat că în acest an statul român va cheltui cu trei miliarde de lei mai mult decât va produce.• Asistența socială, sănătatea și transporturile - cele mai mari alocări bugetare în 2013Asistența socială, sănătatea și transporturile sunt domeniile care vor beneficia în 2013 de cele mai mari alocări bugetare, cumulând 27,6 miliarde euro din totalul cheltuielilor bugetare, de 49 miliarde euro, potrivit datelor prezentate de premierul Victor Ponta.Pentru asigurări și asistență socială, suma prevăzută în buget este de 16,5 miliarde euro, pentru sănătate - 6,2 miliarde euro, iar pentru transporturi - 4,9 miliarde euro, citează Agerpres.Alocările bugetare pentru educație și cercetare se ridică la patru miliarde euro, pentru agricultură și dezvoltare rurală - 3,8 miliarde euro, pentru ordine publică și siguranță națională - 2,7 miliarde euro, pentru administrație - două miliarde euro, pentru locuințe, servicii, dezvoltare publică - 1,5 miliarde euro, apărare - un miliard euro, protecția mediului - un miliard euro, completează sursa citată.• România, pe primul loc în UE la reducerea deficitului bugetarRomânia este pe primul loc în Uniunea Europeană la reducerea deficitului bugetar, acesta fiind diminuat cu 2,5 miliarde de euro, a completat premierul Victor Ponta."Pentru prima dată după 2007 ne-am încadrat într-o limită de deficit de 3% din PIB, creându-se premisele de ieșire a României din procedura de deficit excesiv", a spus Ponta, la Palatul Victoria, citat de Agerpres.Stabilitatea politică a ajutat și la stabilizarea cursului leu-euro, mai mic pe 10 ianuarie 2013 decât în aprilie 2012, a arătat premierul."Cred că stabilitatea și predictibilitatea din 2013 ne vor ajuta să păstrăm și acest indicator în limitele propuse", a susținut Ponta.El a afirmat că, în 2012, Guvernul nu a mai accesat niciun euro de la FMI sau Comisia Europeană din cadrul acordului preventiv, pentru că statul s-a împrumutat de pe piețele private la costuri din ce în ce mai mici.• La sfârșitul anului 2013, fiecare cetățean va fi mai dator cu 150 de euro Declarațiile premierului:- Prezentăm situația bugetului, ceea ce orice cetățean cunoaște drept bani publici.- Aș vrea să fac două precizări de introducere: în primul rând vreau să lămuresc termenul de starea bugetară a națiunii, termen preluat din Statele Unite. În România sistemul constituțional este diferit.- Guvernul nu are niciun ban al său. Guvernul gestionează niște bani care sunt luați de la cetățenii României pentru a fi folosiți pentru cetățenii României.- Este o prezentare în care am folosit rotunjirea cifrelor. Am folosit un procedeu pentru a vorbi mai clar, de a vorbi în cifre rotunde- Astăzi voi arăta ce înseamnă bugetul și starea financiară, cheltuielile pe care trebuie să le facem în 2013, măsuri pentru 2013. Datoriile pe care le avem de plătit aparțin României. Nu îmi propun să fac un atac la adresa opoziției, ci să prezint viziunea noastră.- Mă voi referi la perioada începând cu 2000, încheiată în 2008 cu creștere economică. După 2008, din cauza crizei economice, România a oprit acest drum ascendent și obligația noastră este să readucem România pe creștere.- România va produce 140 de miliarde în 2013. Fiecare român va produce 7000 de euro.- Efortul principal va avea ca scop întoarcerea la anul 2008- Datoria României, 51 de miliarde de euro din 1989.- Guvernul are de rambursat în acest an 1,2 miliarde de euro din împrumutul de la FMI.- În Uniunea Europeană, doar trei țări au o datorie mai mică, ceea ce reprezintă un punct bun pentru noi.- Avem 10, 2 miliarde de euro de plătit pe salarii, 11, 1 miliarde euro pe pensii, o sarcină dificilă, dar pe care ne-am asumat-o și de care toți ne vom folosi de ea când vom ajunge la pensie, 7,8 miliarde euro pe investiții și 7,6 miliarde euro pe bunuri și servicii.- Vom avea de plătit 2,5 miliarde de euro dobânzi, contribuția României la Uniunea Europeană 1,4 milioane euro, alte transferuri și cheltuieli 2,9 miliarde euro.- În 2012 am adoptat măsuri de restabilizare socială a unor drepturi care în perioada crizei au fost afectate, printre care reîntregirea salariilor bugetare.- În 2012 am cheltuit mai puțin cu 2,2 miliarde euro. În anul 2012, România este pe primul loc în UE în ceea ce privește efortul de reducere a deficitului. - Astăzi euro este la o cotație mai mică decât în anul 2012, fără ca Guvernul să aibă influență asupra acestui element. Cred că stabilitatea ne va ajuta să păstrăm acest indicator în limitele în care ne-am propus.- În 2012 nu am mai accesat niciun ban de la FMI. Statul s-a împrumutat pe piețele externe, dar cu costuri din ce în ce mai mici.- Măsurile din 2012 au efect în 2013 și în anii care urmează. Ideea de reducere de cheltuieli are la bază un concept în care nu poți de fiecare dată să tai de la cei de la bază, ci prima dată trebuie să tai de la vârf.- Nu voi aproba din fondul de rezervă alocări pe primării, care în mod inevitabil duc la ideea că dăm mai mult la un partid.- Obiectivele pentru 2013-2016: Ne propunem să respectăm angajamentele pe care le avem (nu este un scop în sine, ci o decizie politică pe care ne-o asumăm și care aduce benefecii nu Guvernului), repararea inechităților. Anul 2013 nu prevede creșteri de salarii și pensii. Alte obiective: reforma salarizării, actualul Guvern își propune să facă o reformă reală, dorim o restructurare a Gărzii Financiare, a Controlului Vamal, reforma bugetului, reforma investițiilor publice (se va face inventarierea tuturor proiectelor din 2007, se va lua decizia ce proiecte se închid, iar cele care sunt cu adevărat importante le vom prioritiza).Sursa declarațiilor: Mediafax• În majoritatea ministerelor numărul de angajați va fi redus cu 5-10%Numărul de angajați va fi redus cu 5 - 10% în majoritatea ministerelor, a declarat ieri, într-o conferință la Palatul Victoria, premierul Victor Ponta, transmite Agerpres."De la numărul de consilieri vom trece, până pe 31 martie, la reducerile în aparatul central, atât ale funcțiilor de conducere cât și ale numărului de angajați. Nu există în nicio structură a aparatului central, guvernamental, un singur post suplimentar aprobat. Dimpotrivă, deja, după primele hotărâri de Guvern privind reorganizarea ministerelor, în majoritatea ministerelor există o reducere între 5%- 8%- 10% a numărului de personal", a spus Ponta.• În Uniunea Europeană, doar trei țări au o datorie mai mică, ceea ce reprezintă un punct bun pentru noi Premierul a explicat: "Astăzi euro este la o cotație mai mică decât în anul 2012, fără ca Guvernul să aibă influență asupra acestui element. Cred că stabilitatea ne va ajuta să păstrăm acest indicator în limitele în care ne-am propus. În 2012 nu am mai accesat niciun ban de la FMI. Statul s-a împrumutat pe piețele externe, dar cu costuri din ce în ce mai mici. Măsurile din 2012 au efect în 2013 și în anii care urmează. Ideea de reducere de cheltuieli are la bază un concept în care nu poți de fiecare dată să tai de la cei de la bază, ci prima dată trebuie să tai de la vârf.", a declarat Victor Ponta, citat de Mediafax.• Anul 2013 nu permite noi creșteri ale salariilor bugetarilor sau ale pensiilor"Vom continua păstrarea măsurilor de reparare a inechităților sociale. Mă refer la faptul că avem alocați banii pentru salarii și pentru pensii. În același timp vreau să spun adevărul: anul 2013 nu permite și noi creșteri de salarii sau de pensii. Am reparat ceea ce s-a tăiat în 2010, dar ar fi nesustenabil, ar fi neserios din partea noastră să vorbim în 2013 de creșteri suplimentare de salarii în zona bugetară și de pensii'', a declarat Ponta, la Palatul Victoria, citează Agerpres.Pe de altă parte, el a atras atenția că personalul bugetar este alocat pe criterii care nu mai corespund realității. Astfel, domenii precum sănătatea se confruntă cu o deficiență a angajaților, în timp ce în alte sfere sunt prea mulți.În acest sens, este necesară o reformare a distribuirii personalului bugetar, a subliniat Ponta, arătând că există o inechitate și în plata salariilor bugetarilor, completează sursa citată.