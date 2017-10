„Singurul regret privind fondurile europene e că nu am putut duce la bun sfârşit proiectele”

„Singurul regret privind fondurile europene e că nu am putut duce la bun sfârșit proiectele”

Fostul premier Mihai-Răzvan Ungureanu, președinte al Inițiativei Civice de Centru-Dreapta, a declarat că nu are ce să-și reproșeze în legătură cu absorbția fondurilor europene, singurul regret fiind acela că nu a putut duce la bun sfârșit proiectele începute în acest domeniu din cauza căderii Cabinetului pe care l-a condus."Nu. Dimpotrivă, mie îmi pare rău că nu am putut să duc la bun sfârșit, pe seama căderii Guvernului, ceea ce izbutisem într-o primă fază și anume corectarea acelor erori și acelor dificultăți de funcționare a mecanismului de absorbție a fondurilor europene atât la nivelul local, cât și la nivel central", a declarat Mihai-Răzvan Ungureanu întrebat dacă are a-și face vreun reproș legat de faptul că rata de absorbție a fondurilor europene este una în continuare scăzută.