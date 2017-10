„Singurul candidat de care trebuie să mă tem sunt eu”

Premierul Victor Ponta spune că singurul candidat la alegerile prezidențiale de care trebuie să teamă este el însuși, în sensul de a nu face greșeli foarte mari în cadrul campaniei electorale. "De mine trebuie să mă tem cel mai tare, să nu fac greșeli foarte mari", a declarat premierul, la România tv.Întrebat dacă a învățat din experiența de prezidențiabil a lui Mircea Geoană, Ponta a replicat: "Am învățat din experiența tuturor. Am fost și în campania domnului Năstase și în campania domnului Geoană. Am văzut și am trăit direct lucruri și, evident, ca și candidat faci greșeli, problema e să nu faci greșeli fundamentale. În rest, cred că v-am mai răspuns, cu siguranță cel mai greu contracandidat pentru mine ar fi fost Crin Antonescu. Oricine va intra în turul II va fi un candidat puternic pentru că va încerca să mobilizeze votul negativ''.El a explicat că avantajul său, spre deosebire de ceilalți candidați, este că în ultimii 14 ani a fost tot timpul în atenția a mass-media, a adversarilor politici și a instituțiilor statului."Pe mine m-a controlat ANI, m-au controlat toate instituțiile. (...) Nu mai e nimic de când m-am născut, nu știu, din clasa a I-a și până azi, bun și rău despre mine. Pot să bag mâna în foc", a adăugat premierul.