Nu pupam moashte-luptam!!

PRIMULUI MINISTRU AL ROMANIEI Domnul Mihai-Razvan Ungureanu Domnule Prim-ministru, Ati mostenit de la precedentul guvern un proces cu SCMD la Curtea de Justitie a Uniunii Europene de la Luxembourg si peste 30.000 de actiuni in justitie in tara (numarul lor creste zilnic) care vor fi definitiv solutionate la CEDO, intrucat hotararile definitive si irevocabile favorabile, obtinute de SCMD in instantele romanesti nu se respecta. Deoarece va prezentati drept un spirit european deschis dialogului, propunem o intalnire intre parti pentru a analiza eventualitatea aplanarii pe cale amiabila a conflictelor in chestiune. Spre informarea dvs. precedentul guvern, prin legi antieuropene si neconstitutionale asupra carora si-a asumat raspunderea sau pe care le-a trecut fraudulos prin legislativ, ne-a limitat pana la anulare dreptul la munca (legile 329/2009 si 263/2010) si, denuntand unilateral contractul cu statul, pe care fiecare dintre noi, militari si politisti in rezerva, l-am semnat candva, ne-a abrogat legile ocupationale (164/2001 si 179/2004) si ne-a anulat, tot unilateral, prin modificarea anticonstitutionala a naturii juridice a pensiei noastre, dreptul la proprietatea dobandita legal, numita grad militar in rezerva si la pensie in cuantum déjà stabilit. De asemenea, aducandu-ne insulte nemeritate, menite a atrage asupra noastra oprobiul public, ne-a supus unei discriminari multiple prin legile 119 si 263/2010 si OUG 1/2011: Discriminare fata de toti cetatenii Romaniei, militarii si politistii in rezerva si in retragere pierzandu-si statutul profesional si devenind simpli “beneficiari” sau “asistati” ai statului; Discriminare fata de magistrati (desi suntem prinsi alaturi de ei si in Pilonul II si in Constitutia Romaniei ) carora li s-a admis pensia de stat si legea ocupationala; Discriminare, conform legislatiei europene, prin diminuarea unor pensii aflate in plata; Discriminare in interiorul categoriei noastre socio-profesionale, la ani de munca si conditii egale, prevazandu-se rente (pensii) diferite si rasturnandu-se, totodata, ierarhia militara. Toate acestea au fost posibile prin promovarea unui principiu inexistent in dreptul international, acela al retroactivitatii legii, in locul Principiului sperantei legitime sau al coerentei legislative. Din aceste motive propunem, pentru a nu târî Romania si Guvernul ei in instante internationale, fara a fi obligati, o discutie constructiva la care sa participe, din partea noastra, conducerea si expertii juridici ai SCMD. Data si locul raman la latitudinea dvs. dar va semnalam faptul ca stabilirea datei procesului de la Luxembourg este iminenta. De asemenea, SCMD, asumandu-si sarcina organizarii pentru actiune civica a Societatii civile, si Guvernul precedent facandu-se vinovat de insultarea, agresarea si discriminarea nemeritata a tuturor categoriilor de varsta si socioprofesionale (copii, persoane cu dizabilitati, bolnavi incurabili, varstnici, salariati si pensionari civili si militari, profesori, medici, constructori, mineri, politisti, militari, functionari, artisti, ceferisti, etc.) va sugeram si o discutie separata cu reprezentantii sindicatelor si ONG-urilor care alcatuiesc Consiliul National al Societatii Civile.