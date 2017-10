Sindicaliştii din SNC vor candida pe listele lui Dan Diaconescu

Sindicaliștii din SNC vor candida pe listele lui Dan Diaconescu

Organizația constănțeană a Partidului Poporului Dan Diaconescu a semnat, zilele trecute, un protocol de colaborare cu Sindicatul Liber al Navaliștilor din SNC în vederea alegerilor locale din luna iunie. La eveniment au participat liderii PP-DD de la malul mării, în frunte cu președintele Gheorghe Slabu, și consiliul de conducere al SLN.Dede Perodin, liderul Sindicatului, a declarat că acest protocol reprezintă încununarea unei relații speciale pe care SLN o are cu Partidul Poporului, recunoscând totodată că au existat negocieri electorale și cu celelalte formațiuni politice. „Vă mărturisesc că primii cărora le-am întins mâna pentru a realiza o colaborare au fost cei de la PSD. Noi fiind sindicat, prin definiție, avem o orientare de stânga, așa că prima opțiune au fost social-democrații. Ne-au primit destul de bine la discuții, au fost prezenți toți liderii județeni ai partidului, ne-au ascultat, ne-au promis multe. Însă deschiderea de care au dat dovadă în față nu a fost deloc sinceră așa că am hotărât să suspendăm orice discuție sau negociere cu ei. Așa că ne-am îndreptat atenția către partidul condus de domnul Gheorghe Slabu, care, deși o formațiune nouă pe scena politică, demonstrează că are forța de a face lucruri importante”, a declarat liderul SLN, Dede Perodin.Potrivit protocolului semnat vineri, Partidul Poporului a oferit poziția trei pe listele pentru alegerea Consiliului Local Municipal Constanța, pe care se va regăsi Dede Perondin, și locul cinci pe lista pentru Consiliul Județean, pe care va candida Costel Constantin, prim-vicepre-ședintele Sindicatului. De partea cealaltă, Dede Perodin i-a înmânat președintelui Gheorghe Slabu 50 de adeziuni semnate de sindicaliști, care, de vineri, au devenit membri cotizanți ai PP-DD. De asemenea, Perodin a ținut să sublinieze noilor parteneri că navaliștii au o forță impresionantă și că aportul lor electoral va fi unul semnificativ.Termenii protocolului se întind însă mai departe de momentul alegerilor locale, având câteva prevederi și în ceea ce privește alegerile generale din toamnă. Astfel, conform documentului, Sindicatul va putea desemna un candidat pentru Camera Deputaților sau Senat într-un colegiu considerat eligibil din județul Constanța, iar în cazul în care Partidul Poporului va ajunge la guvernare va avea garantate și două posturi de directori adjuncți la ITM și AJOFM.La semnarea protocolului, președintele Gheorghe Slabu i-a asigurat pe sindicaliști de tot sprijinul partidului, îndemnându-i să-și centralizeze toate problemele și să le comunice liderilor lor pentru a fi luate în discuție la întrunirile politice. Și cum PP fără OTV nu există, noii parteneri au primit și o invitație la „televiziunea poporului” pentru a-și spune păsurile ori de câte ori simt nevoia.