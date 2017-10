Simpozion al tineretului PNŢCD, la Neptun

Simpozion al tineretului PNȚCD, la Neptun

În perioada 24-26 august, la Hotel Doina din Neptun, se va desfășura Simpozionul Tineretului PNȚCD. Principala temă de dezbatere o reprezintă „Reforma clasei politice din România - soluții politice ale creștin- democrației în România”.Evenimentul se va desfășura sub forma unui simpozion, scopul organizatorilor fiind acela de a permite tinerilor să-și exprime opiniile politice și să caute soluții pentru problemele actuale ale României.Potrivit comunicatului emis pentru mediatizarea acestui eveniment, la acțiune vor participa 50 de tineri PNȚCD-iști din toată țară. Pentru aceștia, vor conferenția o parte dintre seniorii partidului, dar și o parte dintre membrii mai noi. În ce-i privește pe seniori, menționăm că dezbaterile vor fi susținute de fostul deputat PNȚCD în Parlamentul României, prof. Gheorghe Andrei, Ion Varlam și președintele Organizației județene a PNȚCD Constanța, Tudorel Chesoi.Festivitatea de deschidere a simpozionului va avea loc astăzi, la ora 10.00.„Această Școală de vară are trei locații cu tradiție în care se desfășoară: Neptun, Câmpulung și Brașov. Este al doilea an consecutiv când aceasta este organizată la Constanța. Eu am participat încă de la începutul carierei mele politice la astfel de evenimente și îmi face o reală plăcere să fiu prezent și anul acesta. La aceste simpozioane vin oameni cu experiență, oameni dispuși să le împărtășească tinerilor cunoștințele pe care le-au acumulat până în prezent. Este interesant că tinerii primesc teme înainte, iar în cadrul Școlii de vară, fiecare grup, din fiecare județ, trebuie să pregătească propria sa variantă de răspuns. Este binevenită o astfel de acțiune, pentru că tinerii au nevoie de oameni cu experiență care să-i formeze. Nimeni nu s-a născut învățat. Pe de altă parte, partidul are nevoie de acești tineri, care reprezintă un suflu nou”, a declarat Tudor Chesoi.Președintele PNȚCD Constanța a precizat că la evenimentul de la Neptun vor participa 10 tineri din județul nostru, însă există posibilitatea ca numărul acestora să crească, pentru că - spune el - au fost depuse foarte multe cereri.