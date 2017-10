Shhaideh, Plumb și Cuc, OUT din guvernul Tudose! Sedinţa CEx se reia azi

Shhaideh, Plumb și Cuc, OUT din guvernul Tudose! Sedința CEx se reia azi

După o ședință de circa opt ore, social-democrații au acceptat ca Sevil Shhaideh, Rovana Plumb și Răzvan Cuc să demisioneze, după ce anterior au respins demisiile. Pentru doi dintre aceștia, vizați de anchete ale DNA, liderii social-democrați și-au anunțat susținerea acum două săptămâni, când au decis că vicepremierul Sevil Shhaideh și ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Rovana Plumb, nu trebuie să demisioneze din Guvern.Sevil Shhaideh: „Mulțumesc tuturor membrilor CEx pentru susținere. Mi-am păstrat decizia pe care am luat-o de ieri, mi-am prezentat demisia și mi-am susținut-o”.Rovana Plumb: „Sunt un om de partid, mi-am prezentat poziția am spus clar că am luat o decizie nu la cald, am cumpănit și pentru că sunt un om bun de partid și pentru că acest partid a câștigat încrederea a milioane de oameni prin programul prezentat, acest program trebuie pus în aplicare în continuarea. Nu am renunțat la demisie, e un act unilateral, nu mă joc, sunt fermă când iau o decizie.Vreaua să îi rog pe cei de bună credință să înțeleagă gestul nostru. Până la urmă, demnitatea este ceea ce ne rămâne. Niciodată de când sunt în PSD nu am discutat despre problemele partidului, pentru că în orice organizație sunt probleme, mereu am vorbit în partid în forurile statutare, nu am acuzat pe nimeniÎn politică nu există supărări, în politică trebuie să îți vezi de drumul tău."Radu Moldovan, președintele PSD Bistrița, a declarat că, „în unanimitate, toți colegii și-au exprimat sprijinul pentru miniștrii care și-au depus demisiile, dar demisia e un act unilateral”.„Am luat decizia, mi-am menținut-o și în CEx. Mulțumesc colegilor, e decizia vrută de mine. E decizia luată de mine si altceva nu mai comentez”, a spus Răzvan Cuc.