„Sfatului Bătrânilor’’ din comuna Mihail Kogălniceanu se reuneşte astăzi

„Sfatului Bătrânilor’’ din comuna Mihail Kogălniceanu se reunește astăzi

În urma cu sute de ani, comunitatile locale apelau la intelepciunea batrinilor pentru rezolvarea unor probleme. Anii au trecut, societatea a evoluat, batranii au fost uitati, dar nu si in comuna Mihail Kogalniceanu, acolo unde primarul Ancuta Daniela Belu considera ca au rol foarte important in ceea ce priveste dezvoltarea comunitatii. Astfel, in 5 iunie 2013, primarul Ancuta Daniela Belu a reinfiintat „Sfatul Batranilor”, data la care a avut loc si prima intalnire.„In comuna Mihail Kogălniceanu trăiesc încă foarte mulți bătrâni care mai au un cuvânt important de spus. De ce sa nu folosim experienta si intelepciunea lor, care, cel mai probabil, de multe ori poate oferi mult mai repede solutii pentru anumite probleme ale comunitatii. Consider că este oportun să se reia tradiția și să se fructifice această comoară, astfel încât cele mai bune idei si sfaturi pe care ni le dau batranii nostri să fie cunoscute și folosite în comunitate”, spunea Ancuta Daniela Belu. In 5 iunie 2013 s-a stabilita ca intalnirea batranilor sa se desfasoare trimestrial.Mergand pe aceasta linie, astăzi, 4 septembrie 2013, incepand cu orele 16:00, in incinta sediului primariei va avea loc a doua intalnire a „Sfatului Batranilor’’ din Mihail Kogalniceanu. La aceasta a doua sedinta de lucru, reprezentantii administratiei publice locale vor prezenta realizarile celor trei luni scurse de la prima intalnire intr-un raport de activitate. Batranilor le vor fi prezentate proiectele si stadiul lor de lucru dar si prioritatile viitoare si mai ales propunerile si proiectele pe care batranii comunei le-au identificat de la prima intalnire, si care au dorit sa fie realizate.„Batranii sunt un izvor nesecat de informatii, sunt purtătorii de cuvânt ai comunității, căci ei pot transmite mesajul lor către trei generații: persoanelor de vârsta lor, copiilor și nepoților lor. Pentru aceasta speram ca si aceasta intalnire se se bucure cel putin de acelasi succes ca prima sedinta, iar batranii comunei sa raspunda prezent intr-un numar cat mai mare”, spune primarul. Dupa sedinta „Sfatului Batranilor”, cei care astazi conduc comuna, primarul si consilierii locali se vor intruni in sedinta lunara pentru a vota proiectele aflate pe ordinea de zi.