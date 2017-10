Sevil Shhaideh: "Încă suntem în pericol de a pierde bani europeni"

1

BELIREA PE FATA

BRE, TURCOIACO!!!!! CUM ADICA LUMEA UITA CA SUNTETI LA GUVERNARE DE 3 LUNI??? ADICA SUNTEM UN POPOR CARE NU STIE SA NUMERE, CARE ARE MINTEA SCURTA?? PAI CUM SA UITAM,CACI SUNTETI SINGURUL GUVERN DIN ISTORIA ROMANIEI CARE SI-A INCEPUT GUVERNAREA CU MANIFESTARI URIASE DE NEMULTUMIRE. SUNTETI GUVERNUL CARE A REUSIT PERFORMANTA DE CARTEA RECORDURILOR ,CARE A PROVOCAT IN 3 LUNI CATE UN SCANDAL SAPTAMANAL, CARE NU GUVERNEAZA,CI PROMITE COVRIGI CU SUSAN SI LOKUM DE PROASTA CALITATE. 70% DINTRE ROMANI ASTEAPTA CU NERABDARE SA VA CADA GUVERNUL DE DOUA LIRE TURCESTI. CHESTIA CU ,NU NOI SUNTEM DE VINA,CI CEI CARE AU FOST INAINTEA NOASTRA, ESTE RASPUNSUL IMBECIL AL COPIILOR DE GRADINITA. SUNTETI UN GUVERN INCAPABIL CONDUS DE UN PRASEDINTE DE PARTID GEN MATROANA DE BORDEL SI CHIAR DACA IN PSD SE MAI GASESC SI OAMENI CAPABILI,II TINETI LA SECRET SA NU VA DERANJEZE JOCURILE IMPUTITE, ALE VOASTRE SI ALE LUI NENEA CUCHI(TARICEANU). LASA-I DRACU' DE BANI EUROPENI SI PUNETI MANA SI FACETI CEVA CU CE AVEM. BANII EUROPENI SUNT IN CONTURILE A 50% DINTRE POLITICIENI. BRE, SHHAIDEH, SPER CA DUPA O ASTFEL DE DECLARATIE TE VEI DUCE LA MOSCHEIE SA-I CERI IERTARE LUI ALLAH ..........