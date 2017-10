Sevil Shhaideh: Ca să pornească regionalizarea avem nevoie de revizuirea Constituţiei

Sevil Shhaideh: Ca să pornească regionalizarea avem nevoie de revizuirea Constituției

Ştire online publicată Miercuri, 04 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și al Fondurilor Europene, a declarat, azi, că regionalizarea poate fi realizată dacă este revizuită Constituția, adăugând că se continuă descentralizarea competențelor."În 2013, proiectul de regionalizare-descentralizare era un proiect compact. Regionalizarea (...) ca să poată să pornească ca și proiect cu sarcini descrise, cu elemente funcționale, avea nevoie de un element important, respectiv revizuirea Constituției. Din aceste considerente, partea de regionalizare se va pune în operă abia atunci când va exista proiectul de revizuire a Constituției. Chestiunea legată de funcțiunile pe regiuni, ce va face, cum va face, ce competențe, acestea erau deja pregătite", a afirmat Sevil Shhaideh, la audierile din comisiile parlamentare de specialitate.Ea a adăugat că se continuă descentralizarea competențelor."În anul 2016, au fost pregătite de Ministerul Dezvoltării strategiile pe partea de descentralizare cu proiectele-pilot, deci au fost niște modificări pe legea descentralizării, unul din elementele de respingere a proiectului de atunci a fost că nu am făcut proiecte-pilot pe descentralizarea unor anumite domenii. S-au revizuit aceste elemente și continuăm zona de descentralizare a competențelor. În partea de competențe regionale, (...) absolut tot ceea ce s-a putut descentraliza, nu-mi aduc aminte în 2014 că am preluat competențe la Ministerul Dezvoltării în detrimentul autorităților locale, ba din contră îmi aduc aminte că am fost foarte vehemenți în descentralizare. Într-adevăr agențiile de dezvoltare regională — organisme intermediare și aflate sub consiliile de dezvoltare regională — sunt parteneri principali în implementarea Programului Operațional Regional și în implementarea programului operațional pe partea de competitivitate. A fost o discuție vizavi de descentralizare a unor elemente de PNDR sau de alte programe guvernamentale către aceste structuri, problema intervine la nivelul Legii 500, la nivelul altor legi pe partea de finanțare, pentru că bugetul de stat nu pot să-l deleg, să-l descentralizez către ONG-uri. Să nu uităm că totuși chiar dacă sunt de utilitate publică agențiile de dezvoltare regională sunt ONG-uri și intervine această problemă legată de finanțare și de execuție a bugetului de stat", a explicat ministrul propus al Dezvoltării Regionale, scrie Agerpres.