"Sesiunea AP NATO arată că suntem membri de încredere"

1

Leganat de vorbe

Adevar graita-i-,,membrii de incredere,voluntari si devotati ai Aliantei''Ce leganat de vorbe? Ce mobilizator ? Adevarate aureole maiestrite care indeamna la emulatie populara pe ruinele retorismului rasuflat..Aceste cuvinte rostite trebuie puse la cantar ,pentru a primeni spiritul public al poporului roman cu o credinta belicoasa de alianta ,eliminand inentiile ,,ascunse''a intaririi armatei nationale.D-nule senator,daca-l injurai si pe ,,inamic'',ala cu 6 submarine in M.Neagra pe care deocamdata le foloseste in M.Med.pentru Assad,vorbele tale ar fi semant ca un toast care nu se mai ispraveste.Nu prea am inteles cum este cu ,,misiunile de pe marile fregate ...in lupta cu piratii''.Dar ,oricum o sa mai reveniti ,ca doar pentru asta sunteti senator.Sa ne mentineti in starea de somnolenta si lipsa de control al bugetului destinat armatei national-aliata sau aliata -national.