Serviciul Public de Asistenţă Socială, ajutor pentru mii de persoane sărmane din Mangalia

Mangalia

Partea proasta este ca dupa 45 de ani nu gasesti de munca in Mangalia si daca ai de munca,salariile sunt de fapt niste sume ridicole,care te fac tot o persoana sarmana,dar care are si serviciu. Orasul este pa si pusi,nu are viitor si cine are ocazia,e bine sa plece cat mai repede fie in alta zona din tara,fie in strainatate,sa-si traiasca viata,nu sa spere fara rost aici.