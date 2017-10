Serviciul de Stare Civilă Constanţa nu mai oficiază cununii în weekend

Pentru că funcționarii nu mai sunt plătiți pentru orele suplimentare,

Serviciul de Stare Civilă Constanța nu mai oficiază cununii în weekend

Funcționarii publici din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă nu vor mai oficia cununii în weekend. Decizia lor se aplică începând cu data de 1 iulie, pe motiv că funcționarii nu mai sunt remunerați pentru orele suplimentare. Potrivit explicațiilor Rodicăi Crăciun, șeful serviciului de Stare Civilă, funcționarii sunt nemulțumiți de faptul că orele suplimentare prestate în zilele de sâmbătă și duminică nu mai sunt plătite și au hotărât, prin urmare, să muncească potrivit prevederilor Codului Muncii, anume 40 de ore pe săptămână. Așa cum a declarat Crăciun, angajații Stării Civile aveau program, sâmbătă, de la ora 09.00 la ora 21.00. „Da, am decis să nu mai oficiem cununiile în week-end. Nu mai suntem plătiți. Considerați că este corect ce face Guvernul Boc? Considerați că este corect ca salariile să ne fie diminuate cu 25%, iar după 13 ani de muncă să primesc salariu 12 milioane de lei? Sau că este corect să nu mai primim nici sporurile pe care le primeam?!?”, a venit motivația, retorică, e drept, a șefului Serviciului de Stare Civilă Constanța. Potrivit informațiilor de pe site-ul Pri-măriei, în cadrul acestui serviciu activează 14 funcționari. Întrebată dacă nu există posibilitatea ca cetățenii să beneficieze, totuși, de oficierea cununiei civile contra unei taxe suplimentare, Mariana Crăciun a declarat că „nici nu s-a pus problema de așa ceva”. Pe un ton care trăda mai degrabă un soi de disculpare, șeful Serviciului de Stare Civilă a adăugat: „Nu ne-a spus nimeni să nu mai muncim în weekend, așa am decis noi”. Cât despre posibilitatea perceperii unei taxe suplimentare, Crăciun a afirmat că rămâne să fie discutată în zilele ce urmează. „Habar nu am (n.r. - ce se va întâmpla)”, a mai spus ea. Menționăm că taxa percepută în weekend pentru oficierea cununiilor era și până la acest moment mai mare comparativ cu aceea aplicată în cursul săptămânii. Nu mai puțin important este că, urmare a deciziei funcționarilor, constănțenii care vor să organizeze cununia civilă și pe aceea religioasă în aceeași zi vor întâmpina o serie de probleme. Și asta deoarece e foarte probabil ca mulți dintre ei să fi trimis deja invitații și să fi rezervat localuri. Despre acest aspect, șeful Serviciului s-a limitat la a preciza doar că „nu există nicio lege care să-i oblige să facă în aceeași zi cununia civilă și cununia religioasă”. Dincolo, însă, de această remarcă, referitor la neregulile reale de care se vor ciocni toți cei care vor ca aceste evenimente să aibă loc în aceeași zi, Rodica Crăciun a mărturisit că în opinia sa „contează mai puțin că le-au planificat în aceeași zi”, important fiind că funcționarii nu mai sunt plătiți pentru munca din weekend.