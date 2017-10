Serviciul de ecarisaj şi iluminatul public, motiv de dispută în Consiliul Local Constanţa

4

Problema cu cainii "se va înteți"

Spuneam ca pesedeii astia si in general politrucii au capacitatea de a se reinventa mereu.Astia sunt ca balaurii cu 7 capete din poveste.Fagadau crede ca va rezolva problema cainilor fara stapan daca mai baga niste bani publici in padocurile de caini.Dar nu spune nimic,pentru ca nu vrea ori pentru ca estre rupt de realitate,nu spune nimic despre cauza inmultirii cainilor maidanezi.Fagadau face pe prostul ca sa-i mearga bine.Din cele citite in articol si din cele spuse de Fagadau aflam ca problema cainilor maidanezi se "întețeste" cand reclama un tovaras consilier de la PNL,se "întețeste" in fiecare primavara,se "întețeste" cand se schimba primarul si de cate ori pesedeul vrea sa sifoneze bani publici. Noi il informam pe Fagadau ca problema se "întețeste" si de cate ori calcam intr-un rahat de caine,cacat cu acte in regula.Rahat cu autorizatie de la primar.Tot de la inteligentul municipal deducem ca un caine sterilizat si apoi adoptat la bloc nu caca,nu pisa,nu musca,nu latra ca dor este castrat.Il informam pe Fagadau mai intai si apoi vom demonstra ca se fac afaceri grele cu cainii maidanezi.O sa spuneti intr-o zi,cand veti fi arestati,o sa spuneti ca este o sicanare politica.Mama voastra de derbedei !