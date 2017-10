Serviciile publice ale Primăriei Techirghiol, îmbunătăţite cu bani europeni

Serviciile publice ale Primăriei Techirghiol, îmbunătățite cu bani europeni

Administrația locală Techirghiol va organiza, astăzi, începând cu ora 14:00 o conferință de presă dedicată finalizării proiectului intitulat „Management standardizat pentru îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice oferite de Primăria Techirghiol”. Reamintim că proiectul este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013 și s-a desfășurat pe o perioadă de 18 luni.Valoarea de investiție a întregii inițiative este 322.650 lei din care 274.252,50 lei reprezintă valoare eligibilă nerambursabilă de la FSE, 41.944,50 lei contribuția de la bugetul național și 6.453 lei partea alocată de Primăria Techirghiol. Obiectivul general al proiectului a fost acela ca serviciile oferite de primărie să fie îmbunătățite în sensul orientării către cetățeni și al creării unei culturi organizaționale de mediu. De asemenea, personalul primăriei a fost informat cu privire la efectele și influențele activității sale asupra mediului și a primit date pentru reducerea riscurilor sănătății și securității ocupaționale a angajaților. Per ansamblu, inițiativa a urmărit dezvoltarea capacității institu-ționale a administrației publice locale din Techirghiol.Concret, prin implementarea proiectului primăria a obținut un sistem de management integrat calitate pe domeniile: mediu, sănătate și securitate ocupațio-nală, trei certificate ISO și instruire pentru trei persoane în managementul calități domeniilor menționate.De asemenea, administrația locală are acum, la sfârșit de proiect, nouă diplome de participare la curs, patru laptopuri cu licențe de funcționare, un xerox, două imprimante laser color, două imprimante laser alb-negru și un video-retroproiector. Alte beneficii sunt reprezentate prin piesele de mobilier achiziționate, respectiv patru birouri și patru scaune. Ca materiale informative, primăria a beneficiat de 10.000 pliante, reviste, cărți și publicații de specialitate, în domeniul ISO, are un raport de audit al proiectului, un banner și a organizat două seminarii pentru explicarea conceptului de dezvoltare durabilă și a celuit privind egalitate de șanse.