Seniorii oraşului Cernavodă, vizitaţi de micii dansatori ai Ansamblului Mugurelul

Seniorii orașului Cernavodă, vizitați de micii dansatori ai Ansamblului Mugurelul

La Cernavodă, s-a dat startul activităților cultural-artistice în cadrul evenimentului ce marchează Zilele Orașului. Printre altele, seniorii orașului aflați în îngrijire la Căminul pentru Persoane Vârstnice au fost vizitați de micii dansatori ai Ansamblului Mugurelul, care au oferit un spectacol celor care își petrec bătrânețile la adăpost. Ei au fost însoțiți de un reprezentant al primăriei, dar și de către primarul Liviu Negoiță, sosit la fața locului, pentru le transmite seniorilor un gând bun în zi de sărbătoare.În aceeași zi de sărbătoare, tinerii artiști ai trupei Audeo au pornit în oraș, pentru a invita, pe ritmuri de dans, cetățenii din toate cartierele, să participe la Zilele Orașului. Tot în prima zi de sărbătoare, juniorii echipei de volei Axiopolis Cernavodă s-au întrecut în performanțe cu echipa SLEN Medgidia.Și cei mici au avut parte de bucurii din partea organizatorilor. O echipă de actori a oferit un spectacol pentru copii, dând viață personajelor lui Walt Disney, chiar în piațeta Centrului Civic.Prima zi de show s-a încheiat cu prestația artiștilor locali ai Casei de Cultură, dar și a artiștilor Pepe, Gheorghe Gheorghiu, 3 Sud Est și Gabriel Cotabiță. Surpriza serii a fost un spectaculos foc de artificii și un joc de lasere. Pentru prima dată în ultimii ani, mii de oameni au fost prezenți pe aleea Centrului Civic al orașului, până la orele târzii ale nopții.Surprizele au continuat și în cea de-sa doua zi de sărbătoare. Tinerii dansatori ai trupei Audeo au vizitat copiii cu dizabilități de la Centrul de Terapie și Asistență Educațională Cernavodă. Scopul întâlnirii a fost de a aduce un zâmbet celor mici, aflați în dificultate, printr-un program special „Feeria Inocenței”, constând într-un spectacol surpriză și o vizită la adăpostul de animale Save the Dogs and other Animals.