Senatorul Vergil Chițac, raport după primul an de activitate ca parlamentar

Senatorul constănțean Vergil Chițac a făcut public raportul de activitate al primului an de parlamentar.După cum se știe, activitatea unui parlamentar are, în principal, două componente: una națională sau centrală în Parlament, în cadrul comisiilor de specialitate și în plen și cealaltă teritorială la cabinetul parlamentar din județul în care a fost ales.„Deși în acest an sunt semnatar la 12 inițiative legislative, din punctul meu de vedere relevanța este mică. Altceva este mai relevant și anume, implicarea în dezbaterea proiectelor de legi importante ce s-au discutat și unele chiar au fost promulgate. De asemenea, cu ocazia dezbaterilor din Parlament am avut 22 de luări de cuvânt în plen și peste 100 de luări de cuvânt în comisii. Am făcut șapte interpelări adresate miniștrilor de resort cu privire la probleme cu care se confruntă societatea constănțeană (unele fiindu-mi aduse în atenție de persoane care au venit în audiență, altele de presa locală), respectiv: Privatizarea CN APMC Constanța, Marina Militară în fața noilor provocări de la Marea Neagră, Plata drepturilor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul militar, Situația Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, Situația Spitalului CFR Constanța, Situația stadionului „Farul” Constanța, Proiectul de Hotărâre a Consiliului Local Constanța privind stabilirea impozitelor și taxelor pentru anul 2018. Am dorit prin aceste interpelări să informez asupra stării de fapt și să atenționez asupra consecințelor nefaste ce pot decurge din perpetuarea acestei stări”, a spus senatorul independent Vergil Chițac.Cu toate acestea, el a precizat că, din răspunsurile evazive pe care le-a primit în marea majoritate a cazurilor, nu are convingerea că cei în drept să decidă au o viziune asupra subiectelor sau conștientizează importanța lor, cu atât mai puțin sunt pregătiți să adopte decizii corespunzătoare.Pe de altă parte, un capitol separat al activității senatorului l-a constituit Adunarea Parlamentară NATO (AP NATO) din calitatea sa de șef al delegației Parlamentului României la această Adunare.În perioada 6-9 octombrie 2017, Parlamentul României a fost gazda celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a NATO. În această perioadă, țara noastră a primit peste 300 de parlamentari care, timp de trei zile, au dezbătut și adoptat rapoarte și rezoluții pe mai multe teme.„Am participat la organizarea evenimentului, mediatizarea națională și internațională prin numeroasele conferințe de presă și emisiuni radio – tv la care am luat parte. De asemenea, am avut intervenții în cadrul dezbaterilor de la Comisia Politică, al cărei membru sunt, despre unele dintre temele de interes de pe agenda sesiunii AP NATO – situația din Balcani, relația NATO – Rusia, angajamentul NATO în dosarul Ucraina – din perspectiva României. Am fost ales vicepreședinte al Subcomisiei pentru Relații Trans-Atlantice din cadrul Comisiei Politice. Sesiunea anuală a AP NATO la care a participat și Secretarul General al NATO, domnul Jens Stoltenberg, a fost considerată un succes atât ca organizare, cât și prin prisma calității discuțiilor care au avut loc și al documentelor adoptate”, a mai explicat senatorul constănțean Vergil Chițac.