Senatorul Vergil Chiţac, demisie din PNL. Huţucă dă cu el de pământ, Orban îl face praf!

2

UN ESCROC SI IMPOSTOR POLITIC

Cand corabia politica se scufunda , sobolanii din specia Chitcac parasesc corabia . Cazul acestui amiral de carton nu este singular in politica romaneasca . In orice partid exista oameni valorosi care ani de zile au muncit cu devotament , dar care , in momentul in care se culeg roadele si se impart beneficiile , se trezesc rasplatiti cel mult cu o strangere de mana , sau ignorati total , de rezultate beneficiind altii . In cazul lui Chitcac , putem admite cu oarecare ingaduinta ca la inceput a fost de buna credinta , crezand ca politica se face cu epoletii nu cu creierul . A dovedit pana la urma ca nu este decat un profitor , un oportunst , un om fara convingeri si asa cum spunea odata Hasotti despre PSD , un om fara Dumnezeu si fara caracter . Trecem peste faptul ca acest domn nu a fost marinar . Nu orice inginer care poarta uniforma este si marinar . Nu poti sa te lepezi de un partid care te-a rasplatit cu functia de presedinte de organizatie si demnitatea de senator , cu atat mai mult cu cat vechii lideri si -au dat demisia sau au fost eliminati . Cel putin de ochii lumi , stai o legislatura simuland ca vrei sa faci schimbarea mult dorita , si ai timp dupa aceea sa cauti motive de a parasi partidul , fara de care , nu erai decat un oarecare pensionar anonim . Avand camp liber , Chitcac putea binemerita de la Patrie sa fie rasplatit cu lauri daca se inhama la edec sa scape nava liberal de la naufragiu . Cu regret suntem nevoiti sa ne intrebam pentru ce au parasit PNL sau au fost eliminati Hasotti , Dragomir si Manea , ca sa faca loc unuia ca Chitcac ?. Cazul Chitcac este urmarea prevederii nefericite din Statut care permite exceptii de la obligatia ca sa ai o anumita vechime in partid pentru a fi ales sau numit imtr-o functie importanta . Chitcac nu stie sau se face ca nu stie , ca exista infrangeri si victorii si ca lupta politica este necrutatoare . A confundat functia de presedinte al organizatiei de partid cu cu functia de sef de Academie , functie in care intotdeauna primesti onoruri si decoratii pentru rezultatele bune obtinute de institutie , sanctiunile reveniund subordonatrilor in cazul insucceselor . Chitcac a dovedit , dupa cum rezulta si din istoria politica a Romaniei , ca militarii nu sunt buni si nu dau rezultate in politica . Admitatnd ca Chitcac are dreptate in totalitate , daca ar avea un minim de demnitate , onoare si cinste militara , ar trebui sa demisioneze si din functia de senator . Cetatenii constanteni i-au dat votul pentru a fi senator liberal , nu senator vagabond care fuge de raspundere si de lupta . Si sa mai precizam ceva . Chitcac a fost ales nu pentru faptul ca s-a plimbat in bluza galbena pe strazi si prin piete , ci din pornirea fireasca si mult dorita de electorat de a intra in partid valori noi . Avem dovada ca poporul nu stie intotdeauna ce vrea si pe cine sa aleaga .