Senatorul Teodorovici, atac la ministrul constănţean Mişa: "Este nevoie de remanierea ministrului de Finanţe"

Senatorul Teodorovici, atac la ministrul constănțean Mișa: "Este nevoie de remanierea ministrului de Finanțe"

Președintele Comisiei de Buget-Finanțe din Senat, Eugen Teodorovici, consideră că ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, ar trebui remaniat, precizând că mediul economic are nevoie de „declarații ferme”.Întrebat dacă trebuie remaniat, Teodorovici a răspuns: „Dacă există alții în PSD, cu aceeași părere, nu știu, nu o spun, e treaba dânșilor. Eu spun clar că da. Este nevoie. Și nu e o chestiune personală neapărat, și chiar dacă este... Este totuși ministru de Finanțe. Este cea mai importantă poziție într-un Guvern. În orice Guvern într-o țară normală ministrul de Finanțe este mâna dreaptă a primului ministru. Nu poți să vii să declari o dată ceva, a doua zi să schimbi sau chiar să fii contrazis de primul ministru. Mediul economic, contribuabilii se uită la tine ca ministru de Finanțe. Au nevoie de declarații ferme, au nevoie de încredere la nivelul Guvernului. Până acum nu am văzut decât contrariul”, a spus, ieri, la Senat, Eugen Teodorovici, citat de Agerpres.Senatorul PSD a precizat că, atunci când era ministru de Finanțe, Ionuț Mișa, care îi era subordonat și răspundea de marii contribuabili, nu i-a semnalat despre existența unui comportament incorect al băncilor pe piață.„E cineva care are aprecieri la adresa domniei sale? Eu nu am auzit aprecieri în mod public. Probabil dacă discută dânșii, cei din Coaliție, într-un birou undeva, nu avem cum să știm. Eu, cel puțin, ca fost ministru de Finanțe, ca membru al Parlamentului, ca român, nu am văzut nimic pozitiv în ceea ce a făcut de când este ministru. Chiar și vizavi de bănci, că se comportă incorect pe piață. Băncile aplică o lege. Dacă vrem să aibă alt comportament, modificăm legea. Nu am văzut nimic în acest sens la nivelul Ministerului de Finanțe. Mai mult decât atât, când era subordonat domnul Mișa Ministerului de Finanțe și răspundea de marii contribuabili nu îmi amintesc să vină la mine cu vreo propunere când eram ministru, în sensul că se întâmplă multe lucruri neplăcute în zona de sistem bancar, că este vreo propunere în a modifica cadrul legislativ existent la acea vreme. Atunci fie nu știa, fie știa lucrurile pe care astăzi le blamează și nu a vrut să le spună. Deci a mers mai departe cu ceea ce se întâmpla”, a spus Teodorovici.În altă ordine de idei, nu numai social-democratul Eugen Teodorovici contestă declarațiile ministrului Ionuț Mișa. În acest context, decizia de schimbare a ministrului Finanțelor ar fi fost discutată, recent, la o întâlnire la care au participat premierul Mihai Tudose, președintele PSD, Liviu Dragnea, precum și Mișa însuși.Potrivit unor surse din partid, o primă discuție privind remanierea lui Mișa ar fi avut loc după neînțelegerile care au apărut după declarațiile făcute de Ionuț Mișa pe tema taxei de solidaritate de 2%.În plus, unii social-democrați au mai fost deranjați după ce șeful de la Finanțe a anunțat intenția Guvernului de a naționaliza Pilonul II de pensii.Pe de altă parte, pe 9 noiembrie, va avea loc un nou CExN al PSD, unde se va discuta și despre situația ministrului constănțean Ionuț Mișa.