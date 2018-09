Senatorul Ștefan Mihu: "Susțin cu hotărâre ideea intensificării educației patriotice în școli"

Senatorul Ștefan Mihu, de la PSD Constanța, a susținut în plenul Senatului o declarație politică privind importanța educației patriotice în școli.„În urmă cu puține zile, pe 10 septembrie 2018, am sărbătorit împreună reluarea noului an școlar. Milioane de elevi s-au reîntâlnit cu dascălii lor și așteaptă cu încredere și optimism, sperăm noi, lansarea noului ciclu de învățământ. Dincolo de aspectele pur tehnice legate de durata noului an școlar, de numărul de vacanțe și întinderea lor sau de unele elemente de natură pur logistică și de infrastructură, este important să subliniem, și cu acest prilej, rolul esențial pe care școala îl joacă în societate în ceea ce privește formarea și educarea tinerei generații si, în ultimă instanță, în pregătirea acesteia pentru a fi capabilă să preia, la un moment dat, destinele națiunii. Pentru că, da, școala reprezintă și îl citez aici pe marele savant și patriot Nicolae Iorga, un factor strategic de dezvoltare. Și când spunem strategic, avem în vedere atât propășirea și bunăstarea economică și socială a României, cât și modul în care societatea știe să modeleze caracterele tinerilor de astăzi, de toate vârstele, aspect esențial în ceea ce privește configurarea perspectivelor acestei țări”, a spus senatorul Ștefan Mihu.Printre altele, el a mai adăugat că apreciază că tot ceea ce înseamnă element formativ în educația patriotică a tinerei generații.„Susțin cu hotărâre ideea intensificării educației patriotice în școlile de toate gradele. Este foarte important ca tânăra generație să-și cunoască și să-și iubească patria, pentru că, în ultimă instanță, patria reprezintă rădăcinile primare, precum și reperul moral și axiologic al fiecăruia dintre noi. Iată de ce, consider că tot ceea ce înseamnă iubirea față de țară și față de popor nu trebuie să lipsească - într-o formă sau alta, evident - din manualele școlare, din conținutul învățământului românesc de toate gradele, cu atât mai mult, acum, în anul aniversării Centenarului Marii Uniri”, a mai declarat parlamentarul constănțean.În încheierea declarației sale, senatorul Mihu a reamintit că anul acesta aniversăm Centenarul Marii Uniri motiv pentru care, cu atât mai mult educația patriotică primită de copii în familie și în școală este extrem de importantă.„Cu toții ne dorim ca copiii și tinerii ce urmează cursurile unei școli primare, gimnaziale, ale unui liceu sau ale unei universități să asimileze cunoștinte cât mai utile, care să le înlesnească și să-i ajute în ceea ce privește integrarea în viața reală. Dar, dincolo de toate aceste cunoștinte, precum și de cei 7 ani de acasă, apreciez, ca fiind extrem de important, ca școala să consolideze și să dezvolte educația patriotică primită de copii și tineri in propriile familii. Iată de ce, într-o lume în care disputele politice sunt, din păcate, la modă, nu trebuie să uitam, în niciun moment, de dragostea și atașamentul datorate de noi toți, precum și de tânăra generație, față de propria țară”, a mai spus Ștefan Mihu.