Senatorul Ștefan Mihu propune schimbarea vacanței de vară. Care este perioada propusă

Senatorul Ștefan Mihu, de la PSD Constanța, a trimis, recent, o interpelare adresată ministrului Educației Naționale, Valentin Popa, în contextul în care instituția condusă de acesta a stabilit data de 10 septembrie 2018 ca moment de începere a anului de învățământ 2018/2019.Mihu a reamintit faptul că, din punct de vedere al structurii, noul an școlar va cuprinde două semestre (deși structura anterioară de trei trimestre a întrunit aprecierea majorității părinților consultați în cadrul dezbaterii publice în domeniu, lansate de MEN, cu consultarea a 38.000 de cadre didactice, părinți și elevi) și va avea 34 de săptămâni, o vacanță de iarnă de trei săptămâni, o vacanță de Paști de două săptămâni (în perioada aprilie - mai 2019), precum și una intersemestrială.Printre altele, senatorul Ștefan Mihu a spus că remarcă, cu surprindere, diminuarea constantă, în ultimii ani, a perioadei totale destinate cursurilor, fapt care ne situează pe o poziție codașă în UE, din punct de vedere al perioadei medii de instruire atât în învățământul primar, cât și cel secundar (de la 36, la 35, iar acum, la doar 34 de săptămâni).„În paralel, constat dilatarea vacanțelor din timpul anului școlar concomitent cu diminuarea vacanței de vară, cu consecințe îndoielnice în ceea ce privește interesele turismului românesc, care are, în mod tradițional, o componentă estivală semnificativă. În acest sens, consider că dacă perioada de începere a cursurilor s-a dovedit a fi, în ultimii ani, destul de flexibilă, s-ar fi impus, mai curând, mai multă flexibilitate și în ceea ce privește interesele agenților economici din turism, care, în ultimă instanță, coincid cu cele ale economiei naționale”, a spus Mihu.În context, el a dat drept exemplu faptul că dilatarea vacanțelor din timpul anului școlar, concomitent cu diminuarea vacanței de vară, aduce deservicii turismului ce se desfășoară pe litoralul românesc al Mării Negre, precum și celui montan sau din alte zone ale țării.„Pe cale de consecință, având în vedere vremea deosebit de caldă din ultimii ani, propun responsabililor de resort din MEN să ia în considerare o decalare a perioadei de începere a cursurilor, evident, cu recuperarea lor ulterioară, pe durata vacanței de iarnă, astfel încât să se dea posibilitate familiilor cu copii de vârstă școlară la o prelungire a sezonului estival, fie și cu câteva zile. În acest sens, având în vedere noile condiții climaterice, apreciez că se impune luarea în discuție a unei vacanțe de vară, în perioada 15.06- 30.09”, a spus senatorul constănțean Ștefan Mihu.Pe de altă parte, tot în categoria minusurilor, el a menționat inițiativele încă anemice ale autorităților de resort legate de optimizarea spațiilor de învățământ, inclusiv funcționarea fără avize Sanepid și ISU a sute de școli.„Nu în ultimul rând, cred că secretele unui învățământ performant rezidă nu doar din consultări publice, de genul celei inițiate de MEN, ci, mai curând, din efortul conjugat al specialiștilor din MEN și al profesorilor din școli și universități legate de regândirea conținutului întregului proces de învățământ. Astfel, sistemul de învățământ din țara noastră ar trebui să aloce o atenție sporită și o pondere tot mai relevantă, în pregătirea viitorilor elevi și studenți, formării efective a acestora pentru o viitoare carieră în producție, proiectare sau cercetare, cu încurajarea gândirii creatoare, dirijată spre inovație și cercetare, în detrimentul atitudinii pasive, de simplă memorare și reproducere a unor texte, altfel relativ depășite și ușor de identificat de către elevi și studenți în cărțile și manualele școlare și universitare”, a mai spus Ștefan Mihu.La finalul interpelării, senatorul i-a solicitat ministrului să-i prezinte strategia și măsurile concrete avute în vedere de Ministerul Educației Naționale în vederea remedierii aspectelor semnalate.