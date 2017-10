Senatorul Puiu Haşotti, reclamat pentru declaraţii homofobe

Senatorul Puiu Hașotti, reclamat pentru declarații homofobe

Senatorul constănțean Puiu Hașotti a dat de belele după ce a făcut declarații uluitoare la adresa homosexualilor. Din acest motiv, Asociația Accept cere Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și Partidului Național Liberal „sancționarea neîntârziată” a lui Puiu Hașotti pentru declarațiile acestuia potrivit cărora homosexualii sunt „oameni bolnavi și homosexualitatea nu este o stare firească”.Reprezentanții Asociației Accept au precizat că vor depune la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării o plângere la adresa lui Puiu Hașotti, susținând că declarația acestuia despre persoanele de orientare homosexuală este „scandaloasă”.„Declarația potrivit căreia persoanele de orientare homosexuală sunt bolnave este scandaloasă, inacceptabilă și intră sub incidența legii. Vom depune în această săptămână o plângere adresată CNCD pentru soluționare competentă, pe măsura gravității acestei afirmații politicianiste inepte și a efectelor publice pe care le produce”, a spus directorul executiv al Asociației Accept, Florin Buhuceanu, într-un comunicat de presă.Asociația Accept solicită sancționarea imediată a politicianului, atât de către autoritățile care au competențe în domeniu, cât și de către PNL.„Solicităm, de asemenea, PNL să se delimiteze neîntârziat de poziția exprimată public de domnul Hașotti, care afectează dreptul la demnitate al unui grup minoritar din societatea românească, protejat de către lege. Opiniile primitive și homofobe ale acestui politician nu își au locul într-un partid democratic, cu solide valori liberale, și trebuie condamnate ca atare”, a mai spus Florin Buhuceanu.Liderul senatorilor PNL, Puiu Hașotti, a declarat că nu are absolut nimic să le reproșeze homosexualilor, pe care îi consideră „doar niște oameni bolnavi”, el comentând astfel inițiativa deputatului USL Remus Cernea privind reglementarea parteneriatului civil între persoane de același sex.„Domnul deputat Remus Cernea se dovedește un extravagant, ca să folosesc un cuvânt liniștit. Eu nu am absolut nimic să le reproșez homosexualilor, îi consider doar niște oameni bolnavi. Homosexualitatea nu este o stare firească, nu este o relație naturală, motiv pentru care, după părerea mea, nu are absolut nicio șansă”, a declarat Puiu Hașotti pentru Știrile ProTV, întrebat despre inițiativa lui Remus Cernea privind reglementarea parteneriatului civil între persoane de același sex.Pe de altă parte, sâmbătă, Puiu Hașotti a declarat că cere PSD Constanța retragerea sprijinului politic acordat deputatului Remus Cernea, pentru inițiativa acestuia privind reglementarea parteneriatului civil între persoane de același sex.În replică, secretarul executiv al PSD Constanța, Cristinel Dragomir, a declarat că președintele Partidului Verde, deputatul USL de Constanța Remus Cernea, nu mai este membru al PSD, astfel că social-democrații nu au ce sprijin să îi retragă acestuia.